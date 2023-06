AMLO desestima que INE o TEPJF impidan procesos para elegir candidatos presidenciales

Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de que las autoridades electorales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o el Instituto Nacional Electoral (INE), sancionen a los partidos políticos que han iniciado procesos de selección para elegir a su candidato presidencial.

“No creo yo que el INE o el Tribunal (Electoral) impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a sus dirigentes”, dijo el presidente este martes en su mañanera.

En este sentido agregó: “no veo yo que eso sea contrario a la democracia, creo que la vida pública debe ser más publica, que dejemos de simular y que no haya dedazos, cargadas o imposiciones, eso es lo que debe cuidarse, pero no querer ganar en la mesa, como cuando no querían que yo apareciera en la mesa y le inventaron un delito y le desaforaron”, recordó el mandatario.

Ayer lunes el bloque opositor del Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD) presentó su plataforma para elegir a su candidato presidencial y dijo que concluirá su proceso el próximo 3 de septiembre, mientras que el bloque oficialista Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y Partido Verde) dijo que será hasta el 6 septiembre cuando tenga abanderado.

El presidente subrayó que aún no hay campañas y por ello no se debe sancionar a nadie. Los partidos políticos son entes que defienden sus programas y sí pueden hacer labores de divulgación y politización para crear conciencia en los ciudadanos para que participen no sólo en elecciones, sino en las decisiones públicas.

“Está bien que todo mundo esté haciendo política, no hay por qué prohibir”, concluyó el presidente.

No obstante, el partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó la semana pasada una denuncia en contra de las “corcholatas” presidenciales de Morena, pues considera que están realizando actos anticipados de campaña.