De Morena, más de la mitad de los candidatos asesinados en el actual proceso electoral

TAPACHULA. Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de San Fernando, Chiapas, sufrió un atentado la noche del martes cuando circulaba por la carretera que conecta a Tuxtla Gutiérrez con San Fernando. Él salió ileso, sin embargo, suman 16 aspirantes a cargos de elección popular asesinados en el actual proceso electoral que inició en septiembre pasado, nueve de ellos morenistas.

“No es posible que en nuestro estado estén pasando estas cosas cuando lo único que estamos buscando es traer un mejor beneficio, seguridad de transitar en cualquier momento”, señaló Orantes Villatoro en un video que difundió a través de redes sociales luego del ataque.

Te puede interesar: AMLO pide a gobiernos estatales blindar a candidatos ante inseguridad



Entre el 11 de octubre de 2023 y el 26 de febrero de 2024 fueron asesinados 16 aspirantes a puestos de elección popular, de acuerdo con el registro de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

No es posible que en nuestro estado estén pasando estas cosas cuando lo que estamos buscando es traer un mejorbeneficio

En lo que va del proceso electoral, Morena es el partido con más aspirantes asesinados con nueve, le siguen el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) con dos cada uno, y el PRI, PVEM y PRD han perdido cada uno a un candidato.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La contienda político-electoral en Chiapas ha sido tensa en los últimos meses en los que se han registrado media docena de hechos de violencia en contra de aspirantes a un cargo público en el estado. Dos fueron asesinados, dos están desaparecidos y tres sufrieron atentados, además de que el Instituto Nacional Electoral (INE) considera cinco municipios como focos rojos para organizar la elección, por lo que pidió ayuda a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que les garantice seguridad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo de gira ayer en Palenque, dijo que hay una campaña mediática para señalar que hay violencia en Chiapas y negó la existencia de grupos criminales en la entidad, a la que comparó con Guanajuato respecto al número de homicidios.

Imagen del tentado en contra de Gabriel Orantes Villatoro / Cortesía

“No hay bandas que actúan en Chiapas, pero no tiene, por ejemplo, comparación lo que sucede en Chiapas con lo que está pasando en Guanajuato... Entonces, regresando a lo de Chiapas, hay toda una campaña, en general, no sólo es Chiapas, de querer decir ‘¡Qué barbaridad! ¡Cómo hay violencia en Chiapas!’ Entonces, hay que tener cuidado con lo mediático”, dijo ayer en su conferencia mañanera.

Sobre la violencia contra candidatos, el Presidente aseguró que su gobierno protegerá a todos los que pueda.

“Estamos trabajando en proteger a todos. Se les ofreció a las candidatas a la Presidencia, al candidato, protección, y les está protegiendo. Aceptaron, traen sus equipos, y ellos pusieron las condiciones, y están protegidos. Y se está haciendo lo mismo, se está hablando con candidatos a gobernadores, gobernadoras, candidatos, diputados federales, senadores, hasta donde podamos”, dijo.

Imagen del tentado en contra de Gabriel Orantes Villatoro / Cortesía

También señaló que hay una campaña mediática sobre la violencia electoral.

“Ahora está la campaña del ambiente de violencia. Así como trajeron a los periodistas estos famosos a decir que yo era narcotraficante y que no les funcionó, así ahora, ya tiene algún tiempo, pero van a seguir enrareciendo el ambiente o a buscar enrarecer el ambiente con lo de la violencia... Hubo dos asesinatos de dos candidatos en Maravatío, en Michoacán, ayer, antier, uno del PAN, uno de Morena, y la nota, estaba yo viendo a Ciro ya zopiloteando, diciendo: ‘Pues se está, sin duda, enrareciendo el ambiente de violencia’”.

Política Funcionario del PRI denuncia intento de secuestro en Chiapas

Michoacán es el estado con más homicidios de aspirantes, precandidatos o candidatos, con cuatro, seguido de Veracruz que suma tres; Chiapas y Guerrero, con dos cada uno, y Morelos, Colima, Ciudad de México, Jalisco y Estado de México registran uno, respectivamente.

Sobre el caso de los dos precandidatos a alcalde de Maravatío, Michoacán —ocurridos el lunes pasado—, el fiscal general del estado, Adrián López Solís, confirmó que una de las primeras líneas de investigación apunta a la intromisión de grupos criminales.

“Todo parece indicar que, en efecto se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse de en medio a los posibles candidatos, que en ese momento, insisto, tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus propios partidos”, dijo sobre el crimen del panista Armando Pérez Luna y del morenista Miguel Ángel Zavala Reyes.

El fiscal michoacano también aseguró que existe riesgo para los aspirantes a cargos de elección popular en las zonas del estado en las que operan los grupos del crimen organizado.

“En determinadas regiones, sobre todo en aquellas que por sus antecedentes, por su historia de violencia criminal, muy identificadas y caracterizadas en el estado, podemos hablar de una situación de riesgo para quienes aspiran a conducir los destinos de esos municipios”, dijo López Solís.

Sociedad Asesinatos en Morelos aumentaron 30% en lo que va de 2024

Ninguno de los dos precandidatos que fueron asesinados el lunes en Maravatío, según el fiscal, había presentado denuncia penal sobre posibles amenazas del crimen organizado.

El martes pasado, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, señaló que la seguridad de los candidatos a los más de 20 mil puestos de elección popular no le corresponde a Morena, sino al gobierno federal.

“Somos un partido político, no nos correspondería. Mentiría si dijera que Morena les va a garantizar su seguridad”, dijo Delgado Carrillo en una conferencia de prensa.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El líder nacional morenista dijo a sus candidatos y precandidatos que, si sienten algún tipo de temor o amenaza en el lugar en el que estén participando, se lo hagan saber a la dirigencia del partido para avisar a las autoridades.

Del total de las víctimas, 14 buscaban un cargo local: 12 iban por una presidencia municipal, uno por una regiduría y uno más por una diputación local. Los otros dos iban por cargos federales, uno aspiraba a una candidatura al Senado y el otro a la Cámara de Diputados.

Con información de Javier Divany, Fernando Merino y Editoras OEM