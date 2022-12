Ebrard defiende al embajador de México en Perú tras expulsión: es una decisión infundada

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, calificó de infundada y reprobable la decisión del gobierno de Perú de expulsar al embajador de México en el país.

"La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención", escribió el canciller Ebrard a través de su cuenta en Twitter.

La reacción del titular de la SRE se da luego de que autoridades peruanas dieran 72 horas para que Pablo Monroy, embajador de México, abandone el país andino.

Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 hrs para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención.México no variará su posición. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022

"Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención", dijo la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, en una declaración.

La embajada de nuestro país en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de cancillería de la Misión y que la representación diplomática continuará operando con normalidad tras este movimiento.

Durante la semana pasada algunos congresistas de Perú habían acusado al presidente López Obrador de injerir en los asuntos internos del país, luego de manifestarse en contra de la detención del expresidente Pedro Castillo.

López Obrador había señalado que detrás de la destitución y detención de Castillo podrían estar los intereses de la oligarquía peruana.

Después de estas declaraciones, los congresistas peruanos impulsaron una iniciativa para declarar persona non grata al mandatario mexicano.

Asimismo, como hizo con España previamente, el presidente López Obrador sostuvo que las relaciones con Perú quedarían en pausa hasta que se resolviera la situación de Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra encarcelado por su intento de disolver el Congreso, lo que fue visto como un golpe de Estado.