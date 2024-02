Marcelo Ebrard se registra como candidato pluri de Morena al Senado

Marcelo Ebrard llegó a registrarse como candidato plurinominal al Senado de la República por el partido Morena, acompañado de su esposa Rosalinda Bueso e integrantes de su equipo de trabajo.

En el hotel donde acudió a su registro, el ex canciller fue cuestionado por la prensa que le aguardaba por su posición número siete en la lista de candidatos plurinominales, por debajo de otros destacados miembros de Morena como el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la secretaria general del partido, Citlalli Hernández o, Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero Ebrard respondió que “los senadores todos somos iguales”.

También se le preguntó si va a disputar la coordinación del grupo parlamentario de Morena con López Hernández, a lo que respondió: “Después, eso se va a ver después…”.

Fuentes allegadas a Morena afirmaron que la decisión de Ebrard para registrarse como aspirante se dio hasta el último momento, pues él demandaba que se le debía dar la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado.

Además de Ebrard, otros morenistas que llegaron a la Cámara alta por la vía plurinominal son el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien también aspiraba a la candidatura presidencial por el bloque político Morena-PT-PVEM, y la senadora oaxaqueña Susana Harp, quien también aspiró a ser gobernadora de su entidad por el partido Guinda.

Anteriormente, el presidente López Obrador planteó a los aspirantes perdedores del proceso de selección interna para candidato presidencial de Morena que obtendrían como premios de consolación candidaturas al Congreso.