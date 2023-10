María Elena Ríos podría buscar diputación federal por Morena

La saxofonista María Elena Ríos, quien fuera agredida en su natal Oaxaca con ácido, no descarta la posibilidad de ser postulada por Morena para ocupar una diputación federal, para lo cual manifestó su voluntad de participar mediante el proceso de encuestas.

En conferencia de prensa, junto al senador César Cravioto, María Elena expresó “si el pueblo mexicano quisiera que yo lo representara, sería a través de una encuesta y sería a través de principios, no principios occidentales, principios de esta india", destacó.

Puedes leer: Presunto atacante de saxofonista Elena Ríos gana amparo para cumplir prisión domiciliaria

Por su parte el senador de Morena, César Cravioto, señaló que la activista tiene todo el derecho de buscar una candidatura en su partido.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Justicia Fiscalía de Oaxaca no dio pruebas para mantener al agresor de María Elena Ríos en prisión: abogados

“En Morena las candidaturas no se dan. En Morena todas las candidaturas pasan por encuestas y, como ciudadana, si quiere competir en una encuesta tiene todo el derecho, porque además ha ganado mucho reconocimiento social".

No obstante, César Cravioto refirió que la conferencia no se había realizado "por ninguna candidatura", en tanto la activista matizó: "Aclaro, no es mi interés. Yo soy una estudiante, soy saxofonista orgullosamente de la UNAM".

Por su parte la abogada de la activista, Diana Cristal Gonzalez Obregón, justificó la remoción del juez Teódulo Pacheco de las audiencias de su defendida, a pesar de lo establecido en la resolución de la Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca quien determinó:

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Como se desprende del audio y video de la audiencia de revisión de medida cautelar, presidida por el Juez de Control Teódulo Pacheco Pacheco, se advierte que la víctima directa le refirió insultos y acusaciones, situación que implica violencia en contra de la autoridad, transgrediendo el derecho que le confiere el artículo 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos".

El senador Cravioto pidió no victimizar al Poder Judicial de Oaxaca y la activista reiteró la petición de nombrar un tribunal colegiado para el desarrollo de su proceso, además de pedir una nueva remoción, ahora de la jueza María Teresa Quevedo Sánchez.