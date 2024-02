AMLO arremete de nuevo contra medios en la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los medios de comunicación como “fábricas de mentiras” y llamó a contrarrestar "el poder mediático, sobre todo el que tiene propósitos tendenciosos, el que está al servicio de la mafia del poder económico y político".

Antes de iniciar la sección “Quién es quién en las mentiras”, en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que hay una tendencia mundial en los medios de usar información falsa.

“Son los nuevos instrumentos de control y manipulación, y por lo mismo de dominación y de sometimiento, el control de las empresas de información en el mundo, de las grandes empresas”, dijo.

Señaló que "ya no es ahora el boletín, el chayote y el contrato de publicidad. Hay otros mecanismos para seguir buscando el control de la opinión público. No puede haber democracia si no hay información veraz, objetiva y profesional”.

Por su parte, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras”, mostró que algunos medios de comunicación mintieron al acusar que el presidente obtuvo un supuesto financiamiento del narco para su campaña del 2006, pues no hay pruebas.

En ese mismo tenor, Elizabeth Sherwood, asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, aclaró que esta campaña de desinformación no salió de la presidencia estadounidense ni del Departamento de Estado, y que la investigación se había cerrado en el 2011, según informó la canciller Alicia Bárcena.

“¿Quiénes fueron las personas que inflaron la tendencia? ¿No será que lo que quieren es utilizar este tipo de desinformación como un botín electoral?”, preguntó García Vilchis.