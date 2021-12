Ciberdelitos se duplican en seis años

Los reportes por delitos cibernéticos en México se duplicaron en los últimos seis años, al pasar de seis mil 393 en 2015 a 15 mil 16 en 2020, y en la primera mitad de este año se registraron siete mil 661, de acuerdo con datos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional (GN) obtenidos vía transparencia.

La institución tiene identificados 30 ciberdelitos en los que el fraude en comercio electrónico y la difamación son los que predominan con más reportes. También hay acoso, amenazas, suplantación de identidad, extorsión, fraude al usuario de la banca electrónica, phishing, robo de contraseñas en redes sociales y otros cometidos contra menores de edad.

El auge de los ciberdelitos se debe al aumento del uso de dispositivos electrónicos por parte de adultos, niñas, niños y adolescentes a raíz de la pandemia de Covid-19, en plataformas para el trabajo a distancia, clases en línea, compras digitales, banca electrónica, trámites y pagos gubernamentales, servicios electrónicos y más.

“Tiene que ver con una mayor penetración de la digitalización, aplicaciones digitales en la vida cotidiana de las personas”, explica Juan Manuel Aguilar, experto en temas de ciberseguridad nacional e investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE).

Esto se debe, dice, a la necesidad de la digitalización que se da por las medidas de distanciamiento social y a que hay un área de oportunidad para los ciberdelincuentes. “En el caso concreto de México como de Brasil, estos dos países concentran el mayor número de incidentes a nivel internacional”, apunta.

“A mayor uso que le demos a internet, pues obviamente va a haber mayor posibilidad de que haya alguna de estas situaciones ilegales. Por eso crecen las denuncias. Inclusive crece el conocimiento que tiene la propia sociedad conectada, de que existen estas situaciones y de que hay instancias a donde pueden ir a quejarse o a levantar una denuncia”, destaca Enrique Culebro Karam, director de la agencia digital Central Media.

El también expresidente de la Asociación de Internet Mx, apunta que nuestro país no es el único con una problemática de delitos cibernéticos. “Prácticamente todos los países que están en el ojo de las organizaciones como la ONU o la OCDE tienen situaciones similares”, comenta.

Según los datos de la Dirección Científica de la GN, entre enero de 2015 y junio de 2021 se reportaron 72 mil 576 delitos cibernéticos.

Los delitos con más reportes son: fraude en comercio electrónico, con 24 mil 45 casos; difamación, con ocho mil 821; reporte ciudadano de páginas web, con siete mil 921; amenazas, con seis mil 638; acoso, con cinco mil 226; extorsión, con cuatro mil 614; suplantación de identidad, con tres mil 194 y robo de contraseñas de redes sociales, con dos mil 628.

La cifra negra es mucho mayor, pues no siempre se denuncian, señala Juan Manuel Aguilar.

“Sin duda deben estar sub reportados. Puede ser alguna parte de personas que se sienten avergonzados de que los engañaron, pero creo que hay una buena parte también de personas que no saben qué hacer, porque no saben cuál es el paso a seguir (para denunciar)”, subraya Culebro Karam.

Aunque en los últimos años las autoridades mexicanas han intentado entrarle al tema del combate a estos delitos con la creación de la Dirección Científica de la GN, antes Policía Federal, y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, existe un rezago en materia legislativa.

“Aquí tenemos un problema, no tenemos legislaciones concretas para atención de ciberdelitos (...) Tenemos siete diferentes propuestas vinculadas a la creación de una ley nacional de ciberdelitos que no se han consolidado y, todavía es un tema muy ambiguo en el ámbito de una jurisdicción, en el ámbito de una atención para un proceso de procuración de justicia, de cómo se impone una sanción en el sistema judicial mexicano. Mientras no tengamos este marco operativo eficiente va a haber un crecimiento exponencial de estos delitos”, asegura el investigador de CASEDE.

El director de Central Media coincide y agrega que otro de los problemas son las zonas geográficas, ya que los ciberdelitos no sólo se cometen desde el país, sino desde otras regiones lejanas del mundo.

“Vamos atrasados, aunque ha habido avances de la GN. Pero es una situación global. Vemos que todavía los gobiernos en el mundo se están poniendo de acuerdo en cómo manejar algunas situaciones (...) Por ejemplo, la parte de la jurisdicción, hablando de zonas geográficas, ¿qué pasa si este ataque que yo podría recibir viene de Rusia, de China, de algún país muy lejano? ¿Cómo atenderlo y cómo las autoridades de cada gobierno pueden interrelacionarse? Desgraciadamente a medida que se va avanzando en hacer mejor cooperación o mejores prácticas, también los grupos criminales y los delincuentes, ahora cibernéticos, van encontrando nuevos huecos y nuevas formas de encontrar una forma de dañar a las personas”, subraya Culebro.