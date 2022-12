CNDH pide investigar atentado contra Ciro Gómez Leyva

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades para investigar el atentado que sufrió el jueves por la noche el periodista Ciro Gómez Leyva.

Al tiempo que, informó, activó el protocolo de atención en agravio a periodistas y defensores de derechos humanos, el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra solicitó al gobierno garantizar la seguridad del comunicador.

“Condenamos el ataque perpetrado contra @CiroGomezL, ocurrido la noche de ayer cerca de su domicilio. Enviamos nuestra solidaridad al periodista y hacemos un llamado a las autoridades para investigar y esclarecer los hechos, así como a garantizar su seguridad”, solicitó a través de su cuenta de Twitter.

Ayer, pasadas las 11:00 de la noche, Gómez Leyva denunció en sus redes sociales haber sido víctima de un ataque armado en las inmediaciones de su domicilio.

Según describió, se trató de una agresión perpetrada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta y que huyeron tras realizar cinco detonaciones contra su camioneta a la altura de la cabeza y el pecho del conductor.

En su mensaje, el comunicador señaló que fue gracias al blindaje con el que cuenta su camioneta que la agresión no tuvo un desenlace mortal.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, explicó.

Hoy por la mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana manifestó que aún se desconoce el móvil del atentado y que los atacantes huyeron hacia el Estado de México.