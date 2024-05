Contaminación auditiva, del agua y el calor bajan la producción de miel en Coatepec

Productores de miel de Coatepec y la región afirman que la contaminación auditiva, el calor y la falta de agua han hecho que la producción de miel disminuya hasta un 50 por ciento.

¿Qué problemas hay para la producción de miel en la región de Coatepec?

Diana Rafael Moreno apicultora de la localidad de Mundo Nuevo del municipio de Coatepec, dijo que desde hace más de 30 años esa es su fuente de trabajo y con el paso del tiempo ha ido a la baja.

"Cada día es menos, cada día se cosecha menos, por el cambio climático, por la contaminación auditiva, desorienta a las abejas. A veces ellas pueden viajar kilómetros, pero a veces no pueden regresar a su colmena por la contaminación auditiva, el internet, más que nada y las telefonías", dijo.

A esa situación también se suma, explicó, el clima, el cambio climático y la falta de lluvia porque hay menos floraciones.

Productores de miel de Coatepec y la región han tenido una disminución de la producción de miel hasta un 50 por ciento

Otra problemática es que en México no se tiene la costumbre de consumir miel y se prefiere otro tipo de endulzante.

"Vienen de otros países a comprarla a México, porque México no tiene la cultura de consumir miel, que son azúcares naturales, los hacen mejor al cuerpo que el azúcar refinado".

Refirió que actualmente optan por venderla por litros cuyo costo ronda los 150 pesos, "porque ahorita como están los costos por tambor, nos conviene más venderla por litro que por tambor".

Por su parte Ana Karen Cortina Rivera dijo que su familia tiene 40 años que produce miel y coincidió en que el cambio climático y la contaminación auditiva han disminuido la producción de miel.

"Lamentablemente por los cambios climáticos sí nos ha afectado demasiado en cuestión de que ya no se da la misma cantidad que se daba hace 20, 30 años a lo que se da ahora. Precisamente porque hay mucha escasez de agua y hay mucha escasez de floración, obviamente".

Expuso que en esta situación las abejas tratan de mantenerse ellas lo que provoca que ya no haya una producción más elevada con la miel.

"Sí nos ha afectado un poquito todo, esto de los calores y falta de lluvia. De hecho en alguna ocasión no sé si han escuchado que incluso los celulares interfieren en sus radares de las abejitas y pues claro, hay alguna pérdida de abejas precisamente por este tipo de comunicaciones y el ruido".

Otra problemática es que en México no se tiene la costumbre de consumir miel y se prefiere otro tipo de endulzante

¿Cuánto ha bajado la producción de miel en la región de Coatepec?

Ejemplificó que si antes producían 100 toneladas, ahora pueden ser hasta 30, 40 toneladas de miel y con ello también se han elevado los precios.

Si antes producían 100 toneladas, ahora pueden ser hasta 30, 40 toneladas de miel y con ello también se han elevado los precios

"Es una tristeza (que haya bajo consumo) porque prácticamente lo que es la miel es un alimento, no es un endulzante. Entonces mucha gente no conoce, pero también entramos en conflicto de que hay mucha miel contaminada, que mucha gente ya la procesa o hacen cosas indebidas con la miel, que ya no venden una miel 100% pura".

Explicó que eso afecta a los productores porque la población ya desconfía al momento de comprar si es miel cien por ciento natural.