Colectivos de buscadoras sin garantía de mecanismo de protección

IRAPUATO. Bibiana Mendoza Negrete, dirigente del colectivo de búsqueda Hasta encontrarte, exhortó a las autoridades federales a notificar a las madres que tienen hijos desaparecidos si todavía forman parte del mecanismo de protección que fue creado para dar seguridad durante la búsqueda de sus familiares.

Destacó que las integrantes del colectivo no cuentan con ninguna garantía de seguridad al momento de realizar las búsquedas ya que la tecnología que tienen, como botones de pánico, es obsoleta, además de que han perdido total comunicación con las autoridades federales.

Explicó que las autoridades encargadas de los mecanismos de protección para madres buscadoras les pidieron que manifestaran los riesgos que corren de manera cotidiana y así lo hicieron pero no han recibido respuesta.

"Ellos nos pidieron que les enviáramos un correo electrónico diciéndoles los riesgos que corríamos y que corremos todos los días, se los hicimos llegar, y quisimos incorporar a otras compañeras que forman parte de la brigada independiente de búsqueda del colectivo Hasta encontrarte y ya no tuvimos respuesta, cosa que nos enoja porque saben que no vamos a dejar de buscar con o sin la protección", aclaró.

Comentó que sobre el mecanismo de protección a las buscadoras no ha habido avance tal cual por parte de la Federación.

“No se han comunicado con nosotras, de hecho, a varias que contábamos con estas medidas de protección no se nos ha dicho si ya no formamos parte de este mecanismo. Los botones ya no funcionan y no emiten ninguna alerta y ninguna ubicación y eso nos preocupa".

La activista agregó que la nula respuesta de las autoridades ha ocasionado molestia entre los integrantes del colectivo ya que no han cumplido con los compromisos que hicieron en un principio, sin embargo, refirió que eso no será un impedimento para que continúen con las búsquedas de sus familiares.