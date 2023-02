Comar implementará un programa piloto en Chiapas para detectar solicitudes de asilo innecesarias

El coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva advirtió del riesgo de un colapso en el sistema de asilo y refugio en el país, ante el abuso que hacen los migrantes de esta figura, lo que llevará a las autoridades a implementar un operativo piloto en Chiapas, para detectar los registros innecesarios.

En conferencia de prensa, Andrés Ramírez manifestó que algunos migrantes que no son refugiados utilizan a la Comar para ver si se van al norte del país.

“Estamos buscando una forma de acelerar procedimientos para casos negativos que no les interesa arreglar su situación migratoria en México, por lo que en coordinación acordamos con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), implementar operativos”, expresó Ramírez Silva.

“Se trata de agilizar la negativa y desestimular que personas que no son refugiadas sigan viniendo a la Comar para poder pasar, porque el solo hecho de ser solicitante de la Comar, ya te protege, la persona no puede ser deportada del país de origen, el hecho de ser un solicitante va dar acceso a los diversos servicios públicos”.

Explicó que, a través de una fórmula, se buscará agilizar a esas personas para que no estén abusando del sistema y será en Tapachula, Chiapas donde se implemente, ya que es donde está a el mayor número de solicitudes en el país.

El abuso consiste, explicó: “la semana pasada, personas de nacional afgana, solicitaron registro, buscamos traductores en persa para esta población, les dimos cita, se consiguió traductor, era para dos familias en dos horarios, ninguna se presentó y nosotros dedicamos tiempo, recursos, espacio que pudo haber sido ocupado para quienes quieren quedarse en México”.

Refirió que el Plan piloto en Tapachula, Chiapas, buscará reducir el abuso de solicitudes para refugio o asilo, lo que buscamos es acortar tiempos, indicó.

Señaló que la misma ley permite identificar a personas en vulnerabilidad y con ellos acelerar el proceso, pues de tardar 45 días, solo tarde una semana y sacarlos rápido.

“Hay personas que llegan y nos dicen: yo lo que quiero es llegar a Estados Unidos. Y nuestro trabajo es ver si tiene un riesgo de regresar al país de origen, cuando vamos a esa parte, esos casos se pueden resolver rápido”, dijo.

De colapsar el sistema de asilo por falta de recursos o de infraestructura “ahí ya valió gorro, porque de no haber sistema de asilo, pues ya no vamos a proteger a nadie”.

México es el tercer país del mundo que recibe más refugiados

El coordinador señaló que México es el tercer país en el mundo que recibe más refugiados, pues únicamente lo anteceden como segundo lugar Alemania y primer lugar Estados Unidos y además, cada año se supera el número de solicitudes en la Comar, para atención de los migrantes.

Manifestó que durante este sexenio se ha duplicado el número de atenciones a refugiados que van del inicio de sexenio al mes de noviembre del 2022 de un total de 550,523 personas atendidas en el país.

Aclaró que, que tiene un presupuesto aprobado por el PEF que no ha sido generoso, porque no está vinculado al número de personas que llegan y se atienden, “cada vez aumenta más y no nos cae agua a nuestra milpita”.

“Nosotros año tras año hay un cabildeo fuerte con la comisión de asuntos migratorios, con la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados y pues nos aplauden y no gritan hurra, pero a la hora del presupuesto no se ve claro”, indicó.

Enfatizó que si hay un incremento, pero está a la par de la inflación y tiene que ver con el personal y la ayuda del gobierno federal es que a partir de noviembre del 2021 el secretario de Gobernación, decidió asignarse como encargado de la Comisión Integral para la Atención de la Frontera Sur.

“Esto me ha posibilitado poder designar más personas que trabajan en la Comisión para la Comar y entre ambos presupuestos se tiene alrededor de 100 millones de pesos, que sigue siendo poco para la necesidad de esta comisión.

También, la Comar se apoya de diversos gobiernos estatales, municipales, con sociedad civil apoyos, hacemos contratos, tales como con el gobierno de Nuevo León, Jalisco, Baja California, Coahuila, Tabasco, Chiapas, entre otras oficinas, por lo que se triplicarán.

En los cuatro años que tiene este gobierno, del primero de diciembre del 2018 al 30 de noviembre del 2022, se han registrado en la Comar a 350,523 personas, y tan solo en enero de este año se batió el récord con 12,863 solo en este mes.

Los haitianos siguen en primer lugar seguidos de hondureños, venezolanos, cubanos, salvadoreños, guatemaltecos, afganos, brasileños, chilenos y nicaragüenses. En el caso de los brasileños y chilenos se trata de haitianos nacidos en esos países.









