“Estoy invitando a la desobediencia civil”: padre Goyo

Gregorio López Gerónimo, conocido como El Padre Goyo,dijo que el camino de las armas en Tierra Caliente ya está minado, por lo cual ahora promueve una desobediencia civil, para pasar de las autodefensas al autogobierno, como ya ocurre en algunos municipios de Michoacán.

En entrevista con El Sol de México, calificó como un crimen de Estado el asesinato de su compañero Hipólito Mora. Consideró que es el último autodefensa de aquel movimiento que se alzó en armas en la entidad en 2013 para combatir el narcotráfico y realizó un diagnóstico de la presunta colusión entre el gobierno y el crimen organizado.

¿Cómo están en Michoacán?

Asustados.

¿Quién gobierna Michoacán?

El narco. Él (Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena) ya no gobierna. Ya es el exgobernador en funciones, porque gobernaba entrando, pero ahorita gobierna el narco.

Las acusaciones de narcogobierno datan de administraciones atrás...

Lázaro (Cárdenas Batel) fundó, con Carlos Rosales, a Los Zetas en Michoacán.

(Leonel) Godoy fundó, con Jesús Méndez, La Familia Michoacana. (Fausto) Vallejo, con Nazario Moreno, fundó Los Templarios. Silvano (Aureoles), con Nicolás Sierra Santana, reforzaron, porque ya estaban fundados Los Viagras, y Bedolla fundó a Cárteles Unidos. Es más, hace poco salieron Las Guardias de la Paz, en 70 municipios salieron sus cartelones, esto es una obra y hechura de Bedolla.

¿Y el Cártel Jalisco Nueva Generación?

Están infiltrados en Uruapan, están para el lado de Morelia, Tacámbaro (...) Hasta Nueva Italia. En la Huacana tienen la sede, ahí con Migueladas. Están en Zamora, en Pátzcuaro.

¿Ellos están en contra de Bedolla?

Están negociando (con él). Pero a diferencia de Tierra Caliente, aquí (Morelia) están pacíficos, tienen bien controlado y tienen el negocio con el gobernador. Pero allá como son Cárteles Unidos, son ocho cárteles, alguien tiene más saliva y quiere tragar más pinole. El problema es que ya salieron mal entre ellos. Y eso de andarle echando culpas a Felipe Calderón y que son rezagos (...), yo digo que cuando el arriero es pendejo, le echa la culpa a las mulas. ¡Ya déjense de chingaderas!

Sé que fue muy cercano a Hipólito, ¿quién más era cercano a él? Mireles, Simei, Paco Valle, que era de Cristos. Esta última vez que fuimos (a la CdMx) fue el nieto de Zapata y otro padre, Aurelio Ramírez.

De toda esta lista, ya nada más queda usted...

Sí, es cierto. Soy el único que no me he metido en temas. A Paco lo jaló la presidencia municipal y está encargado de Prevención del Delito. Simei, dicen, a mí no me consta, que se hizo (del Cártel de ) Jalisco. El Pitufo se hizo Viagra. Mireles aceptó un cargo político y fue la muerte de él. Hipólito Mora, tengo un audio del miércoles, 24 horas (antes de que lo asesinaran), donde andamos peleando y me dijo pendejo.

Siendo usted el último, ¿estaría dispuesto a volverse a levantar?

Me voy a levantar, pero no en armas, con huevos nada más. Voy a levantarme con la gente. Estoy invitando a una desobediencia civil, a una resistencia pacífica, pero activa, este fin de mes. Estamos dejando que terminen las clases, para ir con todos los maestros, los alumnos. También estamos convocando a los partidos políticos, a los gremios civiles, a los pueblos indígenas. Estamos reuniendo a todos los pueblos purépechas. Todo michoacano que tenga miedo, que esté bajo riesgo y amenaza del crimen organizado, vénganse a Morelia, porque en Morelia, dice el gobernador, está seguro.

¿Por qué pasar del levantamiento armado a la desobediencia civil? ¿Los balazos no son la opción?

En el pasado he criticado la política de abrazos y no balazos. Tampoco estoy apoyando esa política. Es la política mía y la del evangelio. El evangelio es la resistencia política activa. Irte por el camino de las armas es un camino minado.

Como ya se levantaron en armas, ¿vieron que no es la opción?

Exacto. Hay gente que quisiera levantarse en armas. No, por ahí ya se desgastó ese camino. Me están asesorando y uno de los consejos es no repitas moldes (...) Hoy vamos a levantar una escoba, en señal de que tenemos que barrer. Yo voy a invitar a todos los michoacanos a que traigan escobas, no armas, porque vamos a barrer la basura. Vamos a barrer las cucarachas que están ahí, todas las alimañas que entraron en las Casas de Gobierno.

¿Ya no hay autodefensas que valgan la pena?

No. Sí hay autodefensas en mi país, en mi República de Tancítaro hay autodefensas. De ahí soy yo, y ahí, al tiro las autodefensas. Es el único municipio del país en el que no hay delincuencia organizada.

Es el único municipio que aporta 15.5 del PIB estatal.

¿Qué viene para Michoacán?

Una debacle de Morena. Viene la derrota de Morena. Michoacán siempre ha sido un pionero políticamente hablando.

Vamos a demostrar que Morena tiene el lado débil de la corrupción. Estoy llamando en las elecciones a la despolitización.

Aquí hemos tenido éxito con municipios donde se han ido por la línea de pueblos y gobiernos autónomos.

¿La idea es pasar de la autodefensa al autogobierno?

Exactamente, de las defensas al autogobierno.