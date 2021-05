Ebrard y Mancera lamentan el colapso ocurrido en la Línea 12 del Metro

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y el senador Miguel Ángel Mancera, lamentaron los hechos ocurridos esta noche en la Línea 12 del Metro.

Alrededor de las 22:25 horas, se desplomó un tramo de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, dejando 15 muertos y 34 heridos.

A través de Twitter, el Canciller expresó su solidaridad a las familias de las víctimas. Afirmó que se deben investigar las causas y deslindar responsabilidades.

Por su parte, el perredista Mancera dijo que estará atenta a los peritajes que determinen lo ocurrido.

Lo ocurrido hoy en el Metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias.Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 4, 2021 Mi pésame y solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida y de las lesionadas en la #Línea12. Estaré atento a los peritajes que determinen lo ocurrido en este hecho. #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) May 4, 2021

La llamada Línea Dorada, que se anunció con bombo y platillo como un servicios de vanguardia, que incluso fue de las primeras de brindar internet, fue inaugurada por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien hora es titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sin embargo en 2014, meses después de ser inaugurada y cuando Miguel Ángel Macera era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el transporte cerró 11 estaciones por fallas, lo que ocasionó pérdidas millonarias para el STC.

En ese año, el entonces director del STC, Joel Ortega, en un “tour” junto con Mancera en los talleres de mantenimiento de la estación Tláhuac, señaló que la falla se originó porque las curvas son menores a 300 metros de radio y las vías fueron mal diseñadas para el tipo de trenes que circulan en la vía.