Mexicanos pagan 11 mil mdp en mordidas

Para evitar que se llevaran mi motocicleta, porque era su palabra (la de un policía) contra la mía, y ya había reportado que no traía mi casco bien, me pidió 500 pesos y le dije: ‘Sabes qué, lo que traigo son 200 pesos’ y me dijo ‘dámelos y tan tan, pero dámelos por debajo de tu licencia’”, recuerda Jesús, quien entregó un soborno a un policía en la Ciudad de México para evitar pagar una multa.

Esa cantidad parece mínima, pero son miles de millones de pesos los que año con año se van en mordidas. Sólo en 2023, los mexicanos pagaron 11 mil 910 millones de pesos por corrupción en trámites gubernamentales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Te puede interesar: Chilangos no respetan lugares para estacionar: aumentan multas por hacerlo en sitios prohibidos

Esta cifra es superior en casi 30 por ciento respecto a 2021. Además, la cantidad equivale, en promedio, a tres mil 368 pesos pagados por cada persona afectada, detalla la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi.

La Ciudad de México, Hidalgo, Sinaloa, Chiapas y Guerrero son los estados con los mayores costos por actos de corrupción. Sólo en la capital del país cada víctima pagó, en promedio, seis mil 400 pesos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En el lado opuesto están Chihuahua, Campeche, Aguascalientes, Baja California Sur y San Luis Potosí, donde se reportan montos más bajos por este tipo de actos.

“Estaba estacionado con mis intermitentes en una avenida y llegaron (policías) en una patrulla, y dijeron ‘ahí está la cámara y tenemos que llevarlo al corralón’, pudiendo haberme dicho muévase o levantarme la infracción por estar ahí y que además era momentáneo.

Entonces, pues ahí sí me pidieron dinero”, contó Benjamín. La encuesta señala que el año pasado hubo 25 mil 394 actos de corrupción en trámites de gobierno por cada 100 mil habitantes, la mayoría tuvo que ver con algún contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.4 por ciento. Este fue el caso de Jesús y Benjamín.

Los trámites vehiculares o de tenencia también son los que más caros les salieron a los mexicanos. Por ambos pagaron sobornos por más de 758 millones de pesos.

Víctor Hugo, quien vive en la colonia del Valle de la Ciudad de México, recordó que en una ocasión dio una vuelta prohibida, por la cual pagó una mordida de mil 500 pesos a los oficiales que lo vieron.

“No tenía licencia, tenía ya dos faltas cometidas. Me empezaron a decir que por no tener licencia y por cruzarme iban a ser de 15 mil a 20 mil pesos de multa y pues de entrada, se iban a llevar el coche y tenía que ir por mi hermana al aeropuerto (…) Entonces le pedí queme ayudara de alguna manera y le pedí tolerancia, porque eso hace falta, porque uno comete infracciones que no hacen daño a nadie y pasó algo curioso, porque si yo les hubiera ofrecido 500 pesos eso me hubieran agarrado, pero se llevan lo que tengas, y yo les dije nada más tengo mil 500 pesos y pues con eso caí”, contó.

La ENCIG reporta una tendencia a la baja en la percepción de que hay corrupción. El año pasado 83.1 por ciento de los mexicanos consideró que la corrupción en trámites es frecuente, tres puntos porcentuales menos que en 2021 y cuatro puntos menos que en 2019. CDMX Mandan al Ejército, la Marina y la GN a calles de Iztapalapa

Mejora percepción

La encuesta del Inegi también mide la percepción de confianza en las instituciones, donde los organismos autónomos salen mejor calificados que el Gobierno federal.

Para 67.1 por ciento de la población consultada, los autónomos inspiran mucha o algo de confianza. En el caso del Gobierno federal, el resultado fue de 59.1 por ciento y los institutos electorales, 54.7 por ciento.

En general, la institución que mejor percepción de confianza genera entre la sociedad mexicana es la familia, y en último lugar están los partidos políticos y los legisladores.

"A nivel nacional, 87.4 por ciento dela población de 18 años y más identificó a sus familiares como las y los actores que inspiran confianza".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En cuanto a las instituciones de seguridad y justicia, las mejor evaluadas son el Ejército y la Marina, con 71.5 porciento de percepción positiva, le sigue la Guardia Nacional con 65.6 por ciento.

Respecto a los jueces, magistrados, ministerios públicos y policías, ninguno supera 40 por ciento de confianza, según muestra la encuesta.