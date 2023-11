Alto representante de la UE viajará a Medio Oriente para tratar crisis en Gaza

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, anunció este lunes que viajará esta semana a Israel, Palestina, Baréin, Arabia Saudí, Catar y Jordania para abordar el acceso humanitario a la Franja de Gaza y una solución al conflicto a través del diálogo.



“Necesitamos un horizonte político que mire hacia la solución de los dos Estados. Esto sólo puede lograrse mediante el diálogo”, indicó Borrell a través de su perfil en la red social X.

En el mensaje, afirmó que durante su viaje a esos países hablará con líderes regionales sobre “asuntos políticos” y el acceso y la asistencia humanitaria.

En marzo pasado, Israel se negó a recibir a Borrell en visita oficial como resultado de sus posturas y declaraciones sobre la escalada de violencia entre israelíes y palestinos.

Fuentes oficiales israelíes explicaron entonces que, si bien no había habido una petición formal por parte del alto representante para una visita oficial al Estado judío, sí existió una demostración de intención tras la asunción del nuevo Gobierno de Benjamín Netanyahu.



El pasado 18 de octubre, en una intervención ante el Parlamento Europeo, Borrell dijo que si visitara Israel en el marco de la guerra actual con el movimiento islámico Hamas, también iría a visitar Ramala, en Palestina.



Afirmó entonces que tenía fijada una fecha para visitar Israel, que no especificó, y mostró su confianza en poder ir en el futuro.



"Pero para mí hay una condición fundamental. Si visito Israel, debo también poder visitar Ramala. Y desgraciadamente, la emoción del momento, de los días que hemos vivido, ha impedido que fuera", dijo Borrell ante la Eurocámara durante un debate en el Parlamento Europeo sobre la guerra entre Israel y Hamás.



El político español aseguró además entonces que con esas palabras no criticaba "a nadie" y que no se iba a "dejar arrastrar a ninguna clase de debate interinstitucional", después del rechazo que generó el viaje a Israel de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre.



En aquella visita, Von der Leyen sólo se reunió con el Gobierno israelí y evitó pedir que el derecho a la legítima defensa se enmarcase dentro del Derecho internacional, cuestión que sí solicitó en intervenciones posteriores.



Borrell, que preside este lunes en Bruselas un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores, afirmó a su llegada a la reunión que hay que empezar a debatir una “solución definitiva” al conflicto israelí-palestino cuando concluya la guerra en la Franja de Gaza.



“Hoy no solo vamos a hablar de la nefasta situación en Gaza. Deberíamos empezar a pensar en la solución para la posguerra”, indicó.



Dejó claro que no solo se debe hablar de la “reconstrucción" de Gaza sino también de “ofrecer una solución integral a la cuestión palestina”.



“Es el verdadero problema que tenemos que afrontar, que es la solución definitiva al conflicto entre Israel y Palestina”, aseveró.



Borrell dijo que hay que “buscar la paz entre ellos” y consideró que la solución para Gaza no puede ser “aislada”.

Los Veintisiete emitieron el domingo una nueva posición común sobre la situación en Gaza en la que hicieron hincapié en la necesidad de pausas “inmediatas” y pasillos para que llegue la ayuda humanitaria a la población y condenaron el uso de hospitales por Hamás como escudos humanos.



Además, instaron a Israel a mostrar “máxima moderación” en su campaña sobre Gaza.