Barack y Michelle Obama regresan a la Casa Blanca a desvelar retratos oficiales

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama, Michelle Obama, regresaron este miércoles a la Casa Blanca para presentar sus retratos oficiales junto al presidente también demócrata, Joe Biden. Esto a más de cinco años después de que Obama dejara el cargo.

El artista Robert McCurdy colocó al expresidente de traje gris en el centro de su lienzo, en un retrato fotorrealista con fondo blanco que recuerda a los anteriores que hizo de Toni Morrison y Nelson Mandela.

La exprimera dama aparece con un vestido azul en el Salón Rojo de la Casa Blanca, en un cuadro de la artista de Brooklyn Sharon Sprung.

"Hay pocas personas que haya conocido con más integridad, más decencia y más valor que Barack Obama", dijo Biden en la ceremonia de presentación en el Salón Este.

"Nada podría haberme preparado más para ser presidente de los Estados Unidos que estar a su lado durante ocho años", agregó.





Barack y Michelle Obama en la ceremonia de retratos. Foto: Reuters





Grandes y formales retratos de presidentes y primeras damas de Estados Unidos adornan las paredes, los pasillos y las habitaciones de toda la Casa Blanca.

Habitualmente, un expresidente vuelve para la inauguración durante el mandato de su sucesor, pero la administración del presidente republicano Donald Trump no celebró una ceremonia para los Obama.

Trump, antes de ganar las elecciones de 2016 y suceder a Obama, fue durante mucho tiempo un defensor del movimiento "birther" que sugería falsamente que Obama no había nacido en Estados Unidos y no debía ser presidente.

Obama agradeció a Biden, su vicepresidente entre 2009 y 2017, el haber aprovechado el trabajo que hicieron juntos.

"Gracias a su decencia y gracias a su fuerza, quizá sobre todo gracias a su fe en nuestra democracia y en el pueblo estadounidense, el país está mejor que cuando usted asumió el cargo y todos deberíamos estarle profundamente agradecidos por ello", dijo Obama.

También dio las gracias a su antiguo personal, muchos de los cuales trabajan ahora en la Casa Blanca con Biden, y que estaban en la ceremonia de la Sala Este, pero señaló que nadie había nombrado a un niño "Barack" todavía.