La democracia está bajo ataque, en EU y el extranjero: Biden en discurso del estado de la Unión

WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empezó este jueves su discurso sobre el estado de la Unión hablando de cómo la "libertad y la democracia están siendo atacadas en todo el mundo".

"Desde el presidente Lincoln y la Guerra Civil, nunca nuestra libertad y democracia habían sido atacadas como lo están hoy", dijo al Congreso en el Capitolio. "Lo que hace que nuestro momento sea raro es que la libertad y la democracia están bajo ataque tanto en casa como en el extranjero".

Biden comparó la época actual con los tiempos previos a la segunda Guerra Mundial, en los que Adolf Hitler marchaba en Europa, y consideró que ahora es el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el que tiene ansias de conquista en Europa.





"Mi propósito de hoy es despertar tanto al Congreso como alertar al pueblo de Estados Unidos de que este no es un momento normal", aseguró el presidente, quien dijo que la democracia estadounidense se encuentra en su peor momento desde la Guerra Civil.

Detrás de él se encontraban, como es tradición, la persona que ocupa la Vicepresidencia de Estados Unidos, en este caso Kamala Harris, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien es el tercero en la línea de sucesión.

Asimismo, recriminó que quienes se oponen a seguir apoyando a Kiev pretenden que Estados Unidos deje su papel de liderazgo en el mundo.

"Hace años el presidente Reagan le decía a Gorbachov 'derriben ese muro', ahora, un expresidente le dice a Putin, y cito, que haga lo que quiera", fustigó el presidente Biden.

Lo anterior en referencia a las palabras del expresidente Donald Trump durante un acto de campaña, donde dijo que si regresaba a la Casa Blanca le diría a Vladimir Putin que estaba en libertad de atacar a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no cubrieran sus cuotas.

Biden pide control del Congreso para restablecer derecho al aborto

Por otro lado, Biden se refirió a la penalización que han establecido estados gobernados por republicanos sobre el aborto, luego de que la Corte Suprema –dominada por togados conservadores– echara abajo el precedente establecido en Roe v Wade, que garantizaba el acceso a la interrupción legal del embarazo a nivel federal.

"Si los estadounidenses me envían un Congreso que apoye el derecho a decidir, se lo prometo: restableceré Roe contra Wade como ley", dijo en su discurso.

Según el cálculo de la organización proabortista Planned Parenthood, 21 de los 50 estados del país "y sumando" tienen ahora vetos totales o parciales al aborto.

"Estados Unidos no puede volver atrás. Estoy aquí esta noche para mostrar el camino adelante, porque sé lo lejos que hemos llegado", sostuvo.

Biden advirtió del impacto que, por eso mismo, pueden tener las mujeres este año, cuando volverá a haber elecciones presidenciales y legislativas.

"Quienes se jactan de la anulación de Roe contra Wade no tienen ni idea del poder de las mujeres en Estados Unidos, pero lo descubrieron cuando la libertad reproductiva estuvo en las urnas y ganó en 2022 y lo volverán a descubrir en 2024", apuntó ante las dos cámaras del Congreso.

Estaba previsto que el discurso comenzara a las 21:00 hora local, pero se retrasó unos veinte minutos debido a una masiva protesta a favor de un alto el fuego en Gaza que bloqueó la principal avenida de acceso al Capitolio y obligó a la caravana presidencial a cambiar de ruta.

Este es el tercer discurso sobre el estado de la Unión que Biden pronuncia desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, y cobra especial importancia por ser el último antes de las elecciones de noviembre.

Biden pide no olvidar el asalto al Capitolio de cara a las elecciones

En este sentido, el mandatario hizo un llamado a ambos partidos a defender la democracia del país y a no tratar de enterrar el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

"Mi predecesor y algunos de ustedes aquí buscan enterrar la verdad del 6 de enero. Yo no haré esto. Este es el momento de decir la verdad y enterrar las mentiras", sostuvo en su discurso ante el estado de la Unión.

Ese 6 de enero de 2021 una horda de defensores del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) asaltaron el Capitolio mientras se certificaba la victoria de Biden en las elecciones del noviembre anterior.

"Esta es la verdad. No puedes amar a tu país solo cuando ganas. Como he hecho desde que fui elegido para el cargo, les pido a todos, sin distinción de partidos, que se unan y defiendan nuestra democracia. Recuerden su juramento de defenderla contra todas las amenazas - extranjeras y nacionales", apuntó.

No hay lugar para la violencia política, subrayó. "La historia nos está observando".

Trump sigue alegando que ganó las presidenciales de 2020 y se postula de nuevo a la Casa Blanca sin haber cambiado ese discurso.

El actual mandatario no citó su nombre de forma explícita, pero la advertencia llega en un momento en que ambos partidarios, si no hay una sorpresa mayúscula, se enfrentarán de nuevo en las urnas el próximo noviembre.