Camión de transporte público sufre falla mecánica en la carretera Xalapa-Veracruz

Un camión de transporte público que circulaba por la carretera Xalapa-Veracruz tuvo un problema en el sistema de frenos, que provocó el conductor perdiera el control y chocara un automóvil particular por alcance, esto ocurrió a la altura del panteón Palo Verde, con dirección al puerto de Veracruz; no hubo personas lesionadas.

¿Cómo ocurrió el accidente del autobús en la carretera Xalapa-Veracruz?

El reporte fue hecho la mañana de hoy en la zona mencionada y fue luego de que al autobús conocido como los “amarillos”, presuntamente le fallaron los frenos, por lo que el conductor maniobró para evitar algún accidente de mayores consecuencias.

Sin embargo, no logró evitar impactar por alcance a un automóvil particular. No hay reporte de personas lesionadas, pero sí daños materiales cuantiosos.

Elementos de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegaron y brindaron el apoyo. Algunas personas presentaron crisis nerviosa, pero no resultaron lastimadas.

La SSP en su corporación vial y personal de Tránsito Estatal realizaron el peritaje correspondiente y dialogaron con el conductor quien explicó qué fue lo que sucedió.

Por varios minutos, el camino fue obstruido parcialmente y luego las autoridades viales solicitaron la asistencia de una grúa para trasladar el vehículo a las instalaciones viales para deslindar responsabilidades.