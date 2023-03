Hallan boa constrictora en árbol de calle papanteca

PAPANTLA Ver.- Gran susto se llevaron habitantes del callejón Miguel Negrete de esta ciudad, al ver que de un árbol ubicado sobre el camino principal pendía una boa constrictora, por lo que pidieron el apoyo para retirarla del sitio por el temor de que pudiera caerle a alguien encima y ser atacado por la misma.

Al llamado acudió Diego Aguilera Madero, persona que se dedica a realizar ese tipo de actividades, quien se presentó en el citado callejón, el cual se encuentra en un cerro de la calle Miguel Negrete, donde viven varias familias.

Después de realizar unas maniobras, Aguilera Madero tuvo éxito capturando a esa especie de boa, conocida en ésta región como "Mazacuata". Al respecto, indicó que "las serpientes, culebras y víboras , son especies en peligro de extinción, ya que nosotros somos los que invadimos su hábitat".

Al mismo tiempo, recomendó que cuando se tienen éste tipo de situaciones "no deben perderlas de vista, no agredirlas y no matarlas, llamar a alguien que pueda identificarlas y capturarlas vivas para su liberación en un lugar seguro", tal y como él lo haría con la boa recién capturada.

Concluyó con que hay que darles la oportunidad de que puedan dar un equilibrio y puedan vivir sin ser molestadas, ni representar un peligro para las personas.

Por su parte, las familias que vivieron algunas horas de preocupación, pudieron retomar sus actividades habituales, aunque desde ahora, no perderán de vista la maleza y los árboles de dicha zona, pues temen, pudieran haber más serpientes de éste u otro tipo.

La boa constrictora capturada medía poco más de un metro, aunque se sabe que ese tipo de serpientes puede llegar a medir hasta 3 metros.

Sobre su peligrosidad, se dice que pocas veces llega a atacar a los seres humanos, a menos de que se le ataque o se sienta amenazada, destacando que no es venenosa.