Familia de poblanos, a punto de morir ahogada en playa de Chachalacas

En Playa de Chachalacas hubo intensa movilización de Guardavidas de Protección Civil Municipal, por el peligro que corrieron tres personas provenientes del estado de Puebla, pues la fuerte corriente del mar las jaló hacia aguas profundas, de donde ya no pudieron salir, hechos que sucedieron en el municipio de Úrsulo Galván.

De acuerdo con reportes, los rescatados son los hermanos Bernardo y Renata de 10 y 12 años de edad, respectivamente, además de Ezequiel “N” de 40 años de edad, quienes llegaron de Puebla a pasar un día de diversión, sin embargo, se aventuraron en una zona peligrosa por lo que el fuerte oleaje los jaló mar adentro.

Afortunadamente las personas que se percataron de los hechos, inmediatamente solicitaron el apoyo a través del número de Emergencias 911, por lo que al llegar a la zona los grupos de rescate, el voluntario José Ángel Aguilar ingresó al mar y realizó la labor de ayuda de las tres personas.

A los trabajos se sumó Protección Civil Municipal y la Secretaría de Marina Armada de México que ayudaron en el rescate de las personas a las que lograron llevar a la orilla para estabilizarlas.

Luego de recibir las atenciones prehospitalarias de los grupos de rescate que se presentaron, la familia se hizo cargo de los tres involucrados y se retiraron por sus propios medios, sin necesidad de trasladarlos a un hospital.

Autoridades de Protección Civil Estatal, piden a los visitantes que respeten los señalamientos de peligro que son colocados en lugares estratégicos para evitar este tipo de situaciones.

Además recomienda a las personas vigilar muy de cerca a los menores de edad, así mismo no ingresar a zonas profundas y no conocidas pues, el fuerte oleaje es peligroso para aquellas personas que no tienen el conocimiento de nado en mar abierto.