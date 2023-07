Cortocircuito provocó incendio en una combi, en Presidentes

Un Volkswagen tipo Combi tuvo un desperfecto que provocó un incendio en la parte del motor, cuando circulaba en Circuito Presidentes, con dirección a la avenida Maestros Veracruzanos de la ciudad de Xalapa, hechos que sucedieron la tarde de hoy, movilizando a Bomberos, personal de PC y Policía Municipal; afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Una posible falla en el sistema electrico provocó que la unidad comenzara a ser consumida por el fuego, por lo que automovilistas y el propietario se comunicaron a través del 911 con los grupos de emergencia; minutos después se presentaron elementos de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para realizar el desvío momentáneo de los vehículos.

Minutos después arribó Bomberos de Xalapa e inmediatamente trabajaron en el control de las llamas que ya para ese momento habían causado daños de consideración en el auto que su conductor logró estacionar a la orilla del camino.

Una vez controlada la situación, la circulación volvió a ser restablecida con dirección a Murillo Vidal con apoyo de la Policía Municipal; afortunadamente no resultaron personas lastimadas, pero sí daños materiales considerados en varios miles de pesos.

Con apoyo de una grúa la automóvil fue trasladado a las instalaciones viales, para continuar con las diligencias correspondientes, a dónde deberá presentarse el propietario a solicitarla con la documentación requerida.