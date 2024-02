Cuatro accidentes de motocicleta en un solo día en Xalapa, ¿cómo ocurrieron?

Este día en la ciudad de Xalapa reportaron accidentes en motocicleta en distintos puntos, lo que generó movilización de grupos de emergencia y policíaco, además de autoridades viales que se encargaron de tomar conocimiento.

¿Cómo ocurrió el primer accidente en Xalapa?

El primer accidente fue reportado en la mañana en la parte baja del puente Macuiltépetl, que conduce al municipio de Banderilla. En ese lugar una pareja resultó con lesiones luego de accidentarse contra un vehículo particular.

Un hombre y una mujer fueron trasladados a un hospital por paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE). Uno de ellos tuvo una lesión expuesta por lo que fue trasladado de inmediato al Centro de Alta Especialidad (CAE), mientras que uno más a la Clínica 11 del Seguro Social.

El segundo accidente en motocicleta en la ciudad

Horas más tarde reportaron otro percance en motocicleta; ahora fue en la avenida Circuito Presidentes a pocos metros del puente Murillo Vidal, esto con dirección a la avenida Maestros Veracruzanos.

En ese lugar un joven fue atendido por técnicos en urgencias médicas, sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital y se quedó en el lugar de los hechos para explicar a las autoridades viales como ocurrió el percance.

Un tercer hecho

Minutos más tarde, reportaron un tercer accidente; ahora ocurrió en el puente Bicentenario de la avenida Lázaro Cárdenas, en donde un motociclista se impactó en la parte trasera de una camioneta cuando tomaba la lateral del mencionado lugar.

El lesionado fue atendido por paramédicos que se encargaron de trasladarlo a un hospital para descartar cualquier lesión que exponga su vida.

reportaron un tercer accidente; ahora ocurrió en el puente Bicentenario de la avenida Lázaro Cárdenas | Foto ilustrativa / Luis Carballo / Cuartoscuro.com

Cuarto percance de un motociclista

Aproximadamente a las 18 horas de este mismo día, reportaron otro percance en motocicleta, ahora fue en la colonia Rafael Lucio, donde el conductor de la unidad de dos ruedas chocó la puerta de una camioneta que estaba en la calle Fray Andrés de Olmos, casi esquina con Gildardo Avilés.

El involucrado fue atendido por técnicos en urgencias médicas del Grupo Fénix, sin embargo, no fue trasladado a un hospital y se quedó en el lugar de los hechos en espera de las autoridades viales para deslindar responsabilidades, pues los daños que se ocasionaron fueron cuantiosos.

Autoridades viales piden a los motociclistas circular con precaución y respetar los límites de velocidad para evitar cualquier tipo de accidente, además les recomienda utilizar el casco y no rebasar por la derecha, también no circular entre vehículos para no exponerse al peligro.