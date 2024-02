Fallece adolescente herido por elementos de seguridad privada en colonia de Veracruz

Veracruz, Ver.- Padres de Adán Javier el adolescente de 15 años que resultó herido por disparos hechos por policías de una empresa privada en la colonia Aluminios en la ciudad de Veracruz, piden justicia a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez luego de que este lunes después de varios días hospitalizado murió a causa de un paro cardiaco.

De acuerdo con Adán Pérez Castillo padre la víctima, tras el balazo que recibió en la cabeza el pasado 13 de febrero, Adán Javier tuvo muerte cerebral sin embargo fue llevado a la Torre Pediátrica de Veracruz donde se mantuvo conectado para evitar el deslinde de la empresa de seguridad privada y fue hasta este 19 de febrero que falleció.

“No se desconectó, fue un paro, sabíamos que en cualquier momento podía pasar y ya paso”, expresa con mucha tristeza el padre.

Dijo que tras la muerte del adolescente, esperan que las autoridades correspondientes hagan su trabajo y que se haga justicia por su hijo.

“Claro, nosotros queremos justicia, queremos que este caso llegue al gobernador, al presidente, confiamos en que la titular de la Fiscalía nos de la justicia que queremos, creemos que es competente en lo que hace y no va a permitir que personas que le quitan la vida un niño salgan libres”, externa.

Aclara que aunque son una familia humilde que se dedica a vender chatarra, Adán Javier era un buen niño, inteligente, con promedio de 9.5 en la escuela.

“Ahorita me están tratando de ratero a mi hijo cuando no era así, él no tomaba, no digo que era un santo porque andaba corriendo, era travieso pero no era malo, él era bueno en la escuela, quería seguir estudiando, tenía promedio de 9.5, me decía papá ¿Por qué no puedo llegar al 10? Yo le decía que porque no le metía esfuerzo, la directora y maestras de la escuela estuvieron atentas, me preguntaban cómo seguía mi hijo, ya les avise que ya falleció”, explica.

¿Cuándo fue lesionado por arma de fuego el adolescente en la colonia Aluminios de Veracruz?

Cabe destacar que el pasado martes 13 de febrero, mientras ocurría una discusión con vecinos de la colonia Aluminios, los elementos de la empresa SPGB Seguridad Privada Benignos S.A de C.V hicieron detonaciones y una bala impactó en la cabeza de Adán Javier, quien al parecer andaba buscando cena y se acercó ante el gentío.

Presuntamente, en el lugar hubo varias detonaciones pero desafortunadamente el adolescente resultó herido por una de las balas.

Se sabe que los elementos quedaron a disposición de las autoridades y aunque se hizo la liberación de tres, siguen las investigaciones.