Identifican a futbolista fallecido en cancha del puerto de Veracruz

El hombre que murió mientras disputaba un encuentro de futbol en la cancha de “La Madriguera”, en el fraccionamiento Palmas del Coyol del municipio de Veracruz, fue identificado por sus familiares oficialmente.

Se sabe que contaba con 50 años de edad y se llamaba Édgar “N”; las causas de su fallecimiento, que sucedió el pasado martes aproximadamente a las 20 horas, fue por un paracardíaco.

¿Cómo ocurrió la muerte del futbolista en la cancha La Madriguera de Veracruz?

El día de los hechos, minutos antes de las 20 horas, el futbolista se encontraba sin problema alguno en el campo, incluso era observado por su hija que estaba en las gradas.

De pronto Édgar comenzó a sentirse mal, así que se le dijo a uno de sus compañeros que estaba cerca, cuando de pronto se desvaneció ante la mirada de los presentes.

Inmediatamente trataron de ayudarlo, pero no respondió, por lo que solicitaron la asistencia médica, llegando minutos después técnicos en urgencias médicas, pero desafortunadamente no pudieron hacer nada, pues al recibir el apoyo, el futbolista ya no contaba con signos vitales.

Al darse a conocer la noticia, dieron parte a las autoridades correspondientes, llegando al punto elementos de la Policía Municipal, la SSP y la Marina que se encargaron de apoyar en la colocación de la cinta amarilla en espera de las autoridades ministeriales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Servicios Periciales y Policía Ministerial, llegaron hasta la calle las Palmeras, esquina con Álamo, del fraccionamiento Palmas del Coyol, lugar donde está la cancha a donde realizaron el peritaje de rutina.

Finalmente, el cuerpo fue levantado del centro del campo para su trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde determinaron cuáles fueron la causa de la muerte, además esperaron se presentara la familia a solicitarlo y darle sepultura en su lugar de origen.