Menor de 14 años desaparece en Villa Aldama; familiares piden intervención del gobierno

La menor de 14 años, Fátima Cristal González, desapareció el pasado 9 de diciembre en el municipio de Villa Aldama, por lo que familiares y amigos están pidiendo la intervención de las autoridades del estado, para dar con su paradero.

Esther Morales, amiga de la madre de la menor, detalló que se dejó de saber de ella tras salir de la escuela secundaria en donde estudia, misma que se ubica a 500 metros de su vivienda.

"No han dado con su paradero, ella tiene 14 años y queremos que la noticia se difunda para encontrarla y ejercer presión. Necesitamos localizar a las personas que se la llevaron, han pasado varios días sin saber de ella y se teme que la lastimen o que la hayan sacado de la ciudad", dijo.

Señaló que la familia de la víctima ya interpuso una denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ha solicitado el apoyo de la autoridades de Villa Aldama para su localización, pero los trabajos no han sido los esperados a pesar de que existen cámaras de videovigilancia que muestran que la menor aparentemente era "perseguida" el día de su desaparición.

"Estamos solicitando que hagan búsquedas porque no han hecho recorridos, no hay noticias de donde pueda estar pensaban que se había ido con el novio y no fue así, en unas cámaras de video se observa como ella (Fátima) iba apresurada volteando hacia los lados porque al parecer la iban persiguiendo".

También exigieron que actúe la policía cibernética con el objetivo de investigar las cuentas redes sociales de la estudiante y se pueda encontrar alguna pista de su paradero.

"Para ver si alguien la amenaza o si sufría de bullying queremos todo lo que podamos tener para dar con ella".

¿Cuáles son las señas particulares de Fátima Cristal González?

Solicitamos su colaboración para localizar a la adolescente Fátima Cristal González Patlas, cualquier información contactar al número y/o correo que aparece al margen de este boletín.#VillaAldama #Perote #Xalapa @botDesaparecidx pic.twitter.com/qOxbNhl2jI — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) December 12, 2022

Recordó que Fátima Cristal tenía poco de haber llegado a Villa Aldama, para vivir con su abuelita. La menor tiene nariz recta y boca mediana con labios mixtos, mide 1.61 metros, color de piel blanca y cabello castaño oscuro, lacio y largo.