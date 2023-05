Riña familiar en Tarimoya, Veracruz, ¿qué ocurrió con el caso?

Veracruz, Ver.- Familia de madre e hijo que resultaron heridos por una presunta riña con el padrastro en la colonia Reserva Tarimoya en Veracruz, temían que sucediera una desgracia ante la violencia en la que vivían.

Luego de la riña familiar que dejó como saldo una casa hecha cenizas y un joven lesionado el pasado jueves, Nancy, tía del muchacho que resultó herido, menciona que ya le habían pedido a su hermana María Magdalena que no volviera con Luis Alfonso debido a que presuntamente la golpeaba y le daba mala vida.

Leer más: Menores de Xalapa son víctimas de bullying por situaciones de pobreza

Relata que el pasado jueves, Luis Alfonso llegó a su casa y se molestó que su hermana estuviera con su hijo, quien la había ido a visitar.

Local Migración expone a mujeres a mayores violencias y riesgos

Presuntamente el sujeto agredió verbalmente a la mujer y luego tomó un cuchillo para someter al joven y herirlo en la cara.

“Lo que mi hermana nos pudo decir es que el hombre llegó molesto y se enojó más porque encontró a mi sobrino, él había ido a visitar a su madre pero eso no le pareció, discutió con mi hermana, se fue para donde están los trastes y agarró un cuchillo y se abalanzó en contra del muchacho”, explica.

Menciona que su hermana defendió a su hijo y este también tomó otro cuchillo para herir al hombre, se dieron cuenta de los hechos porque viven a una cuadra de distancia y el presunto agresor salió corriendo por la calle.

Con todo y las heridas el joven lo buscó y al no poder ubicarlo, regresó a la vivienda y prendió fuego en venganza.

“Cuando nos dimos cuenta mi sobrino venía persiguiendo al hombre, no sabíamos por qué, solo vimos que venía corriendo con sangre, y en un arranque de que no lo encontró, se regresó y prendió fuego a la casa porque le pertenece al hombre, lo hizo de coraje, ya no había nadie en la casa”, manifiesta.

Asegura que su hermana ya interpuso la denuncia en contra del agresor para que las autoridades lo localicen y pague por las heridas que le provocó al muchacho.

“Él golpeaba a mi hermana, ya se habían separado pero mi hermana volvió con él, le decíamos no regreses porque una desgracia va a suceder y ella no hizo caso”, expone.

Indica que su hermana se fue a vivir con una de sus sobrinas en lo que se arregla esta situación que casi termina con la vida de uno de sus hijos.