Fiscalía de Sinaloa podría colaborar para capturar a hijos de El Chapo: Sara Quiñónez

La Fiscalía General del Sinaloa podría colaborar con la federación para investigar y capturar a los hijos de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", siempre y cuando la Fiscalía General de la República lo solicité, manifestó Sara Bruna Quiñónez.

Lo anterior, luego de que el gobierno de los Estados Unidos anunciara una millonaria recompensa a quien ayude a dar con el paradero y la captura de los hijos del narcotraficante.

Local

La Fiscal informó que los hijos de Guzmán Loera no cuentan con antecedentes penales contemplados dentro del fuero común en Sinaloa, pero que están dispuestos a colaborar.

"La colaboración sería una cuestión del orden federal pero de nosotros de acuerdo a los convenios y a la normatividad estaríamos dispuestos a colaborar si es que somos requeridos por parte de la Fiscalía General de la República", dijo.

"Cuando me preguntaron si tenían antecedentes penales fueron enfáticos en cuanto a los hijos de Joaquín Guzmán, claro que eso conteste que no, no en el fuero común no, hago la aclaración por supuesto, en otros ámbitos pues no de mi competencia", aclaró.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tras la solicitud del gobierno estadounidense por la captura de "Los chapitos", Bruna Quiñónez descartó que, Sinaloa pudiera llegar a presenciar un segundo culiacanazo, tal y como sucedió con la captura y liberación de Ovidio Guzmán, el 17 de octubre del 2019, donde el gobierno mexicano se doblegó ante el narco.