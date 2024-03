“Hay una buena percepción en seguridad”: Norma Otilia, alcaldesa de Chilpancingo

“Considero que hay una buena percepción en el tema de la seguridad. Estábamos en los 50 municipios más inseguros, hoy estamos en los 40 y tantos”, señala la presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez.

En entrevista con La Prensa de Organización Editorial Mexicana (OEM), la alcaldesa morenista de la capital de Guerrero dice que los ataques en su contra son para sacarla de la contienda electoral, luego de que en julio del año pasado se filtraron fotografías y audios de una reunión con Celso Ortega Jimenez, líder del grupo criminal Los Ardillos, lo cual la habría dejado fuera del proceso interno de Morena para contender por el Senado, primero, y por la reelección a la presidencia municipal de Chilpancingo, después.

Te puede interesar: Gobierno federal investiga nexos de alcaldesa de Chilpancingo con crimen organizado: AMLO

“Yo le pedí a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigara y que determine mi situación. A mí no me preocupa porque nos reunimos y nos tomamos fotos con todos y pues, muchas veces no sabemos quiénes son (...) Considero que el ataque en mi contra es una celada política para sacarme de la contienda electoral”, afirma Hernández Martínez.

La alcaldesa de Chilpancingo fue fotografiada en julio pasado con el líder del grupo criminal de Los Ardillos

Sobre la seguridad en su municipio, donde a principios de febrero se registraron nueve días de ataques de grupos criminales a transportistas y el asesinato de ocho choferes, al igual que el del exjefe de Tránsito municipal, José Agustín Maldonado, dice que se ha avanzado en prevención del delito y que hay gobernabilidad en la capital.

Sociedad Asesinan a 5 choferes de transporte público en Chilpancingo

"Estamos trabajando para estar mejor, haciendo de los que nos toca. Implica generar justicia social. Los conflictos sociales que no se conviertan en conflictos legales. Lo hemos realizado con mucha puntualidad (...) En transparencia, tenemos el primer lugar en percepción de seguridad. Estamos generando una cultura de denuncia y justicia. Trabajamos con la policía de proximidad. El policía de barrio. Hemos generado 30 comités de seguridad que son los propios vecinos que nos ayudan a denunciar", señala.

Mencionó que ya se acercó a los transportistas de Chilpancingo que le dieron su apoyo.

“Yo lo que hago, les decía dentro de lo que se me golpeaba principalmente, es que los transportistas, ‘la violencia es por la Norma Otilia’ (…) Pues lo que hice en un primer momento es volver a ellos, es decirles aquí estoy ¿Y qué hicieron? Me respaldaron porque saben cuál es la circunstancia”, señala Norma Otilia Hernández.

Advierte que los gobernantes enfrentan desafíos a los cuales no se puede rehuir, por ello va a cada incidente que ocurre en Chilpancingo, para dar un mensaje de que hay gobernabilidad.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Aquí estoy en el transporte, aquí estoy con la dirigencia. Me esperaba a que llegara mi chófer y vámonos porque la gente me necesitaba ahí. Aquí está la presidenta. Entonces es otra sensación realmente que demuestres que hay gobernabilidad, que hay quien enfrenta el reto y eso es a lo que nos enfrentamos todos los días los gobernantes, entonces considero que el trabajo también es eso”, comenta.

La funcionaria morenista aclara que no tiene nada que esconder, ni existe algún proceso legal en su contra, pero que sí hay una constante para obstaculizar sus derechos políticos y añade que su búsqueda de un cargo no es por capricho personal, ni por el poder y que la respaldan los buenos resultados en transparencia, en recuperación económica, en salud y en seguridad.

“El pueblo de Chilpancingo sabe que estábamos trabajando y haciendo bien por todos los habitantes de una manera muy cercana a la gente (...) Considero que se tiene que continuar con la Cuarta Transformación. Si en estos casi tres años hemos avanzado extraordinariamente a pasos agigantados, imagínate en tres años más”, afirma.

Sobre el proceso interno de Morena para elegir a sus candidatos para la elección de 2024, señala que ella gana en todas las encuestas y “que el pueblo está listo para defender a quien quiera que esté”.

“Yo traigo el pulso (...) Siempre he dicho que hay distintos tipos de encuestas, una para poder ver tu realidad, otra para hacer propaganda, y otra la que traigo que es la principal la del pulso del pueblo, y estoy segura que las ganó todas. Yo confío en las autoridades; como ustedes saben yo soy consejera en su momento (...) Por lo regular hay dos tipos de procesos, uno que se haga a través de los consejeros; aquí en Guerrero no se hizo así, se estableció a nivel nacional que todas las mesas principalmente las de las candidaturas se iba a establecer una Comisión, la Comisión de Elecciones en la Ciudad de México, yo espero que se cumpla con la transparencia; yo espero que se cumpla con lo que se ha dicho en las encuestas”, dice.

Agrega que siempre será una mujer disciplinada y que se mantendrá con Morena.

“Estaré con Morena, ya es un compromiso; estoy muy agradecida con Morena; estoy agradecida con el presidente Andrés Manuel López Obrador; estoy agradecida con la gente (...) Pero yo decía que no es un puesto, ni un cargo lo que me mueve; yo me voy a mantener en mi partido Morena”, confiesa.

A la pregunta sobre la posibilidad de contender por la dirigencia estatal del partido, señala que hay un gran abanico de oportunidades para los fundadores y consejeros de Morena y que no se iría a otro partido por el hecho de que no le dieron una candidatura.

“Creo que no, es matar la esperanza de la gente, es ver que soy una oportunista a lo mejor (...) No me dieron la candidatura, me voy por el otro lado. Por supuesto que me han hecho invitaciones de todos los partidos; no creo que me las hayan hecho por bonita, es porque traigo los números y porque saben que traigo un arraigo, que traigo una estructura que va a poder generar los resultados positivos”.

Señala que en temas como la rendición de cuentas, el pago de deuda y desarrollo del turismo se va creciendo fuerte y con buenos resultados.

"En rendición de cuentas vamos creciendo fuerte y con buenos resultados. Cuando llegamos nos dejaron una cuenta solo con 80 mil pesos y una deuda muy elevada. Nos pusimos a trabajar y logramos pagar la nómina de los trabajadores (...) Si hay desarrollo económico hay empleos, pago de impuestos y mejora en los servicios públicos, y con ello hay gobernabilidad”.

Entre los buenos resultados obtenidos, dice, está la representación del Paseo del Pendón en el marco del Tianguis Turístico México, con el cual Chilpancingo logró la oportunidad de ser nominado al premio internacional Pasaporte Abierto en la categoría Mejor propuesta turística, gestionado cada año por la Organización Mundial de Periodismo Turístico.

Sociedad Transportistas con rutas a Chilpancingo paran labores por violencia

La alcaldesa dijo que Chilpancingo participa en la conformación del programa de Pueblos Mágicos, “generando una oportunidad de oro para el municipio, ya que el objetivo es identificar las buenas prácticas en la áreas de oportunidad en la gestión de la actividad turística de los 132 pueblos mágicos con los que cuenta México”.

Norma Otilia Hernández Martínez destacó la realización de 12 tianguis artesanales como una estrategia para la reactivación económica integral, así como la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo. Entre ellas el Festival de Día de Muertos, el Festival de Navidad y los certámenes internos del concurso Señorita Flor de Nochebuena; así como la generación de más de 400 empleos temporales durante la Feria de Navidad y Año Nuevo.

Foto: Luis Barrera /La PRensa

Además de la participación de Chilpancingo en el Tianguis Artesanal realizado en Acapulco y en el evento denominado Jolgorio Acapulqueño.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Señala, además, que ella es de izquierda desde que nació.

“Yo nací, yo no me construí. Mucha gente dice yo me construí en la izquierda... Yo nací en la izquierda; mi padre es Ixtleco, fue maestro de Ayotzinapa; mi madre de Atoyac, fue alumna de Lucio Cabañas, y obviamente esta semillita desde que nacimos. Mis padres eran maestros, en la casa llena de gente, el maestro es el abogado, el maestro es el que defiende las causas, y ahí nacimos, entonces es parte de nosotros, creo que aunque volvamos a nacer volvería a ser de izquierda, volvería a estar de ese lado, porque es mi naturaleza”, dijo convencida la alcaldesa de Chilpancingo.