Ricardo Sheffield confirma salida de la Profeco para buscar gubernatura de Guanajuato

En entrevista desde la Ciudad de México, el procurador Federal del Consumidor (Profeco) a nivel nacional, Ricardo Sheffield Padilla, informó a los medios de comunicación que presentó sus intenciones al presidente de México para buscar de nueva cuenta la gubernatura de Guanajuato.

La intención fue avisar al mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, sobre la renuncia de su cargo para dedicarse a hacer campaña rumbo al 2024, año de las elecciones.

"Nos pidieron que cada quien fuéramos manifestando nuestras intenciones de participar o no en la contienda electoral del 24 y las intenciones de un servidor sí son de participar (por Guanajuato), vamos a volver a buscar la gubernatura", dijo.

Sin embargo, el leonés comentó que todavía no hay una fecha para su salida del gobierno de México como ya lo están haciendo algunos funcionarios federales que quieren buscar la Presidencia de la República como Marcelo Ebrard y próximamente Adán Augusto López.

Ricardo Sheffield Padilla dijo que en su caso fue por solicitud del presidente de México ya que él quiere organizar la estructura de su trabajo.

"Esos tiempos ya los determina el partido, ahorita el señor presidente lo que quiere es organizar su trabajo, a mí me tocó ser alcalde muy distante la figura, pero también cabeza del ejecutivo a nivel del municipio de León y en su momento también yo les pedí a mis funcionarios antes de la elección del 2012 que me dijeran quien quería participar y quien no", agregó.

Contrario a Sheffield Padilla, la semana pasada, Libia García Muñoz Ledo, actual secretaria de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, quien también ha hecho públicas sus aspiraciones por la gubernatura abanderada por el PAN, aseguró que no está en sus planes pedir licencia de su cargo próximamente.

Por su parte, Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León y también aspirante por el PAN a la gubernatura de Guanajuato, dijo que no tenían ningún problema en contender en contra de Sheffield Padilla, su ex compañero de partido con quien trabajó en su administración en León como tesorera municipal.

