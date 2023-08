"¿Por qué nos tenemos que aguantar?": las últimas palabras de Alma Lourdes

Antes de que fuera asesinada, Alma Lourdes envió varios mensajes de audio a su hermana para relatar su experiencia con el acosador, que más tarde le quitaría la vida en una carnicería de Ciudad Obregón, durante el sábado 19 de agosto.

A través de diferentes medios se han filtrado las últimas notas de voz que la joven, de 30 años de edad, le mandó a su hermana relatando la discusión que tuvo con Hilario “N”, de 71 años, tras insistir en su actitud de acoso hacia otra empleada de la carnicería, quien también era hermana de la víctima.

En los audios, se puede apreciar cómo relata los momentos que vivió al confrontar a su agresor, quien en llevaba al menos dos semanas acosando a las empleadas de la carnicería, ubicada en la calle California, esquina con Cajeme, de la colonia Zona Norte, en Ciudad Obregón, donde Alma Lourdes era gerente.

“¿Por qué uno se tiene que aguantar?, porque ya van varios días muy insistente, y no le importa, independientemente si hubiera sido la Ana o alguien más, yo esas cosas no puedo, si puedo hacer algo lo hago. Y yo me acerqué muy bien, no fui grosera ni nada, me presenté, me dígame su nombre y le di la mano.

“Y le dije ‘nomás le pido de favor que no me moleste a las muchachas, que no les diga de cosas, porque ya se quejaron de usted’, y se puso mal él. Son situaciones de toda la vida que, lamentablemente, como mujeres pasamos y hay muchas que no dicen nada. Y son muchas cosas que me quedo pensando y ahorita las confirmo”, mencionó en los mensajes.

Asimismo, en las notas de voz, la gerente relató que por su actitud agresiva se le negó la venta al sujeto, a pesar de que le pidieron de manera amable que frenara su comportamiento lascivo hacia las empleadas del lugar.

Lo anterior es parte del altercado entre Alma Lourdes e Hilario “N”, el cual quedó registrado en video al llevarse a cabo durante la mañana del sábado pasado, alrededor de las 9:30 horas, y por lo cual reportaron la situación a las autoridades locales de Cajeme, aunque la Policía Municipal no procedió por falta de datos de prueba.

Algunas horas después de la discusión, presuntamente el sujeto regresó alrededor de las 15:45 horas con una pistola escuadra calibre .38 súper, con la cual acabó con la vida de Alma Lourdes de tres disparos, por lo que la Fiscalía de Sonora inició una investigación, capturando al presunto responsable en su inmueble, ubicado en la calle Puebla, entre Cajeme y Tetabiate, donde encontraron dos armas cortas y dos armas largas, entre otros indicios.

Se espera que el próximo viernes 25 de agosto se lleve a cabo la segunda audiencia en contra de Hilario “N”, mientras el imputado permanece en prisión preventiva.

"Que se haga justicia, este señor no puede salir": madre de Alma

El cuerpo de la joven Alma Lourdes fue velado en una funeraria de Ciudad Obregón durante el lunes pasado, donde Idalia Llamas, su madre expresó su sentir al respecto del feminicidio de su hija, ya que le preocupa que el agresor salga libre.

“Yo necesito que se haga justicia, este señor no puede salir, no puede argumentar una tontería que no existe, porque él tuvo tiempo para planearlo, no aceptó un ‘no’ de mis hijas, no aceptó el respeto que le pedía Alma hacia su hermana y sus compañeras de trabajo”, puntualizó en entrevista con medios de comunicación.

