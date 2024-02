Cuitzeo, el segundo lago más grande del país pierde 70% de su agua

MORELIA. La extinción del Lago de Cuitzeo, el segundo más extenso en el país, se ha acelerado. El nivel del agua ha disminuido 70 por ciento debido, en parte, a la falta de lluvias provocada por la pérdida de bosques en las zonas aledañas para dar lugar a los sembradíos de aguacate o frutillas.

Esta temporada de estiaje es producto de tres años consecutivos de falta de lluvias, con 2023 como el más crítico, lo que ha provocado un bajo nivel de almacenamiento en este espejo de agua que abarca 306 kilómetros cuadrados, señala el subdirector operativo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado, Octavio Muñoz Torres.

De manera cíclica, el lago tiene “años buenos” y otros donde la poca lluvia lo seca totalmente, pero la eliminación de los bosques para plantar aguacate o frutillas han alterado la precipitación pluvial. Al ser una cuenca cerrada, explica, esta desecación “no es más que el reflejo de lo que está ocurriendo en la parte alta y media de los cerros”, donde deberían recargarse los mantos acuífero, pero al no ocurrir esto el agua no escurre hacia su destino final: Cuitzeo.

Añade que este cuerpo de agua es más vulnerable a la evaporación y la sequía porque debido a su poca profundidad la penetración de los rayos solares es más intensa.

La presidenta municipal de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, explica que la sequía se presenta cada 10 años y el agua se vuelve a recuperar, pero “este año hubo falta de lluvias en todo el país”, lo cual complica el incremento en el nivel del espejo de agua.

BAJO ATAQUE

Pero no sólo es la sequía y la falta de lluvias, este año una quema intencional de tule —una planta acuática que los lugareños utilizan para fabricar petates y otras artesanías— en el centro del lago afectó por lo menos 50 hectáreas. Este incendio es uno de tantos reportados en la zona, pues cuando se combate uno, “vuelven a prender en otro lado”, dice el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

Aunado a lo anterior, y tal como ocurre en el Lago de Pátzcuaro, en Cuitzeo los pobladores han comenzado a apropiarse de las zonas secas, confirma el titular de la Secma.

De acuerdo con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, a través del sistema de vigilancia del Guardián Forestal se ha detectado que la mancha de cultivos de aguacate continúa expandiéndose, llegando incluso a orillas del lago.

La desecación ha impactado la actividad de casi mil pescadores, que representan 75 por ciento de los habitantes de la zona, expone el director de la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca), Ramón Hernández Orozco.

Los productores, añade, han tenido que dedicarse a otras actividades como la albañilería en Morelia o en el estado vecino de Guanajuato.

De acuerdo con Hernández Orozco, esta región era rica en la producción de mosco y charal. Había toneladas, dice, pero en esta ocasión, al no tener la profundidad necesaria no se cultivaron estos organismos.

Recuerda que en temporada de pesa, la producción de charal representaba un ingreso de 10 mil pesos a la semana para los productores piscícolas.

“Hoy están sujetos a lo que les paguen en otros lados, con sueldos desde dos mil pesos semanales”.

El subdirector de la Conagua advierte que de no atenderse la problemática y si no se detienen la extracción de agua y la expansión de los cultivos del llamado oro verde, el lago se verá más afectado y su nivel de agua será menor. Los representantes municipales y estatales coinciden en que si no se actúa, el lago está condenado a su extinción.