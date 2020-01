Dan último adiós a maestra muerta en tiroteo del Colegio Cervantes

Torreón, Coahuila. - Una hora duró el Culto Memorial que se le dio a María Assaff, conocida como Miss Mary, la maestra que murió en el tiroteo del Colegio Cervantes, el pasado viernes por la mañana.

Durante una hora, poco más de 500 personas entre adultos, jóvenes, niñas y niños, estuvieron presentes en el funeral de la profesora, que el pasado viernes por la mañana cayera muerta en un hecho denominado como el tiroteo del Colegio Cervantes.

Los funerales ubicados en la Calle Hidalgo y Mártires de la ciudad de Gómez Palacio, lucieron rebasados ante la presencia de alumnos y exalumnos.

Su vocación de servicio se reflejó en la cantidad de personas que se dieron cita al culto memorial preparado por la Iglesia Metodista de México y en donde hicieron cita a una referencia.

"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a los que aman su venida". 3 Timoteo 4:7-8.