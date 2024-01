Huracán Otis provoca catástrofe ambiental en mar de Acapulco

La ecóloga y activista ambiental, Mariana López López reveló que la mayor afectación del huracán Otis fue en la bahía de Acapulco dejando una catástrofe ambiental si no se toman acciones inmediatas tras permanecer hundidas baterías, motores y restos de embarcaciones.

Al asistir como invitada especial a la sesión semanal del Grupo Aca donde dio la ponencia “La calidad del agua en la Bahía de Santa Lucía, tras el Paso del huracán Otis”, la especialista en buceo acuático, advirtió del peligro que representa en el coral, fauna y bañistas el que aceites e hidrocarburos continúen en las aguas.

“Consideramos que en el mar hubo una catástrofe porque fue donde hubo mayor afectación por las embarcaciones perdidas, personas desaparecidas, hay contaminación afectando a las especies marinas y directamente a los bañistas que conviven con las playas”, explicó.

La creadora de contenido conocida también como Mariana Menchaca o la Sirena de Acapulco, explicó que tan solo una batería contamina 600 mil litros de agua, así como también una gota de aceite, y todos esos químicos tienen una repercusión muy extensa en la bahía siendo las zonas con el principal problema en Manzanillo, Club Marina, Yates, playa secreta por la zona naval en Icacos, Caleta, Caletilla y Puerto Marqués.

“La contaminación no se disuelve, los hidrocarburos en general no se disuelven solo se aíslan porque el agua lo repele, se separan y eso viaja, cambia de dirección. En el islote del morro en una de las cuevas hay aceite en las piedras, así como llegó ahí afectará a los animales que están ahí y así llegará a muchos lugares”.

La presidenta de la asociación civil La Ola del Cambio, destacó que con su grupo han sacado baterías del océano y están realizando la campaña para extraer los aceites e hidrocarburos del mar, no obstante, su labor no es suficiente ya que les falta ayuda debido a que no se tienen las herramientas para hacerlo, aunado a que eso le corresponde a los gobiernos.

Por lo anterior, urgió a los tres niveles de gobierno para que primeramente reconozcan la gravedad de contaminación y puedan realizar una limpieza a conciencia y evitar tal catástrofe ya que Acapulco vive de sus playas.





Restos de una embarcación en el malecón, lo que genera contaminación ambiental en la bahía de Acapulco, Guerrero. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco





“Hay que darle prioridad a esto para que se pueda avanzar que no sea la respuesta que no hay recursos sino que sea de importancia y se busque una solución”, opinó la ecóloga.

Consideró que solo se tiene un 30 por ciento recuperado de las embarcaciones hundidas, que aún hay muchos barcos adentro los cuales siguen esperando el tema de los seguros, “no se tiene la infraestructura náutica no hay suficiente para sacar esas embarcaciones, no hay dónde colocarlos, no hay espacios, no hay dónde tirarlos, hay muchas cosas que los rebasaron”, concluyó.

Agregó que los integrantes de La Ola del Cambio, recién pasó lo del meteoro ayudaron a buscar las embarcaciones hundidas así como a los marineros desaparecidos, encontrando sólo identificaciones y marcando con chalecos u objetos ciertos barcos para que sus encargados pudieran sacarlos.

Nota publicada en El Sol de Acapulco