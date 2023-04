La estación de Janos, otro infierno para los migrantes

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Quince mujeres sentadas en la escalinata del edificio del Instituto Nacional de Migración (INM) contemplaban con dolor, impotencia y una combinación de furia y tristeza cómo el fuego arrasaba la estación temporal la noche del 27 de marzo.

En el caos desatado en minutos, al filo de las 10 de la noche, los guardias corrían para resguardarse y a ellas las condujeron a los escalones de la puerta de salida, mientras adentro, en dos celdas con estructura de jaulas, quedaron encerrados los hombres, a quienes nadie abrió.

Puede interesarte: Llega a EU primera familia sobreviviente al incendio del INM: se acabó el tormento

Los bomberos llegaron por su cuenta, nadie les habló pero hicieron lo suyo, en tanto se habilitaban ambulancias porque las unidades del Servicio Médico Forense eran insuficientes para trasladar los cuerpos de migrantes fallecidos y en patrullas transportaban a los heridos.

Ellas, todas migrantes que también habían sido detenidas por personal de Migración, resultaron ilesas y las trasladaron a otra estación en Janos, un municipio a dos horas y media de Juárez y también fronterizo, reportó personal de Protección Civil Municipal y corroboró el INM.

Pero al pasar de los días, el paradero de esas mujeres era incierto. La oficina de Comunicación Social del INM desde la Ciudad de México informó que seguían en Janos y la Delegación del Bienestar que concentró la información sobre el estado de lesionados y sobrevivientes del incendio, informó a través del delegado Juan Carlos Loera que algunas de las migrantes ya estarían en albergues de Ciudad Juárez.

DE JANOS A ASCENSIÓN

A dos horas y media de Juárez, en el extremo noroeste del territorio de Chihuahua y en el límite con Sonora, está la zona desértica de Janos, que alberga una amplia reserva de la biósfera por sus pastizales y donde queda la única manada silvestre de búfalos y bisontes que cotidianamente cruzan por la frontera con Nuevo México.

Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Es el punto donde termina el mapa del tráfico de personas que grupos criminales controlan desde el otro extremo: Ojinaga y Coyame, pasando por Juárez, la región del Valle y hasta llegar a Janos.

El polvo y un ambiente seco reciben al visitante. En el pueblo de Janos, de poco más de 11 mil habitantes, se advierte en el horizonte una construcción sin puertas ni ventanas, solo dos portones altos de acero sólido y una reja de acceso para vehículos que permite apreciar, estacionados, dos autobuses con el logotipo del INM.

Es la estación temporal donde están personas que no acreditaron su legal estancia en el país y son detenidas hasta 15 días para enfrentar su proceso migratorio, luego son liberadas con un oficio de salida voluntaria del país.

Por una rendija que da a la calle, a través de la cual se ven los ojos de un posible guardia de seguridad pues no se identificó, un hombre señaló que no podía proporcionar información sobre las personas que estaban en el interior y si entre ellas estarían o no las migrantes llevadas de Juárez, a 72 horas del fatal incendio.

“Ya se está sacando a todos, la orden es vaciar las estaciones, así que váyanse, seguro aquí ya no están”, insistió la persona del otro lado de la rendija.

Sin posibilidades de ingresar y ante el hermetismo hay que emprender el regreso. Ya hacia Juárez, 30 kilómetros después y al pasar el poblado de Ascensión, en el municipio vecino, se avista un grupo de 30 personas en la plaza principal y un camión de la línea Chihuahuenses, rodeado de policías municipales.

Justicia El Mudo abandona Madera en Chihuahua

Los agentes bajaron a los pasajeros y revisaron sus documentos, tras lo cual separaron a 23 personas originarias de Guatemala y El Salvador, quienes mostraron sus oficios con el sello del INM. Aun así, los oficiales aseguraban que el documento no se apegaba al procedimiento.

La encargada de la oficina de la parada de camiones refirió que tenía registrada la compra de sólo 12 boletos, por lo que tuvo que avisar a la Policía Municipal. “Migración debió haberlos llevado hasta su destino”, explicó la mujer.

Los oficiales cotejaban unas listas, hablaban por teléfono y caminaban de una esquina a otra, y luego comenzaron a subir primero a las mujeres a la caja de la patrulla, argumentando que no tenían un permiso migratorio y las llevarían a la comandancia, donde darían aviso al INM.

“Lo que queremos es irnos a nuestros países, ya tuvimos suficiente, déjenos ir para regresar”, referían los migrantes a los policías para evitar su detención otra vez.

La mayoría había estado en la estación temporal de Juárez, donde los tuvieron tres, cinco, siete o más días y de ahí los llevaron a Janos, “como que ese es el protocolo, ya te la sabes”, coincidían algunos que hicieron el recorrido un par de veces.

María Fernanda, una salvadoreña, contó que un par de días antes del incendio fue detenida, ingresó a la estancia provisional de Juárez y de ahí la mandaron a Janos, donde permaneció varios días y justo el jueves pasado a las 14:00 horas la dejaron salir y caminó hasta el poblado de Ascensión para abordar un autobús.

Justicia Detenidos por caso LeBarón son chivos expiatorios, aseguran

Un guatemalteco de 24 años, quien llegó hace 15 días a Juárez, contó que las necesidades que está padeciendo su familia lo hacen volver a su lugar natal. Ese era su plan, pero en Juárez lo detuvieron agentes del INM que lo llevaron a la estación que se quemó y después lo enviaron a Janos. Él guarda su permiso en el teléfono porque sabe que autoridades se los rompen y así le queda la fotografía del documento.

El grupo de migrantes lo secundó al señalar que esa es una práctica común, que policías y militares les destruyan sus permisos, les pidan dinero para continuar su viaje.

“Apenas avanzamos y nos interceptan personas del crimen organizado, como si supieran que ya estás en el trayecto, alguien les avisa y a unos se los llevan a la fuerza y a otros nos dejan continuar si les damos más dinero hasta que llegas a la frontera y te traen de una celda a otra”, contó otro.

LA CULPA ES DEL INM: POLICÍAS

Ante los testimonios de los migrantes a El Heraldo de Juárez, las autoridades municipales optaron por bajar a las mujeres de las patrullas y continuaron revisando los oficios de migración, separando grupos y deteniendo la salida del camión.

“No van por algún delito, nosotros los trasladamos a la comandancia y ahí que llegue gente de Migración y otra vez los agarre. Son ellos (los del INM) los que están haciendo mal las cosas, ellos los deberían trasladar a Juárez porque sólo les dan un papel para andar en el país que uno no sabe si es auténtico, alguien de Migración debería venir con ellos”, dijo uno de los municipales.

Los migrantes reprochaban que se les dijo que con ese papel podían circular legalmente por territorio nacional, “hasta el presidente mexicano lo ha dicho en sus programas de la mañana, que con el papel ya no hay problema y que en México no se detiene a los que venimos de otro país”, reparó uno.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Entre los alegatos de migrantes, municipales y los choferes del autobús que aguardaban los dejaran partir, arribó un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quien portaba un listado con nombres de algunos viajeros y comenzó a separarlos del grupo, incluso en un momento le pasó su teléfono a una mujer extranjera quien cerró su llamada con un “está bien comandante”.

El oficial de la AEI no detalló cuál era su función o por qué traía un listado con nombres. “Vengo a ver qué está pasando y dar aviso a Migración”, se limitó a decir.

Tras unas tres horas se informó que llegarían al poblado los representantes del INM que ya estaban enterados de la situación y se harían cargo.

Consultado al respecto, personal de la oficina de Juárez donde está la sede estatal del INM indicó que no estaban enterados del incidente en Ascensión y argumentó que se les lleva a Janos porque en la otra estación no pueden tenerlos tantos días, “se llenan las celdas y hay que moverlos, ya ves lo que pasó... ¿O qué sugieren que se queden ahí y los quememos a todos otra vez?”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Fueron declaraciones de encargados del INM en Juárez, por supuesto no del delegado, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, a quien antes de la tragedia del 27 de marzo solo se le vio en la frontera cuando llegó de visita a El Paso, Texas, el presidente Joe Biden (el 8 de enero de este año), y días antes dirigió las brigadas que se encargarían de limpiar el bordo del Río Bravo de migrantes, instalados en campamentos.

Fueron los mismos encargados del INM que dieron a conocer que, por cierto, las 15 mujeres que estaban en la estación temporal cuando se incendió no habrían sido trasladadas a Janos, sino al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario en Juárez.