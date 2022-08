Comunidades más alejadas también tienen Internet

Dos días antes del inicio de clases, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en operación el programa Internet para todos, con lo que se facilita el acceso a ese sistema a las escuelas más alejadas y, al mismo tiempo, podrán conectarse 3 mil sucursales del Banco Bienestar.

Posteriormente el mandatario nacional afirmó que el programa “Internet para todos”, que impulsa el Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), permitirá a la población que vive en las zonas más alejadas del país conectarse con el mundo y eso generará una revolución de conciencias.

Coincide esa instalación con el gobierno de López Obrador, pero antes nadie se preocupó por llevar este beneficio a esas comunidades, y México no podría competir con el resto del mundo sin tener a la mano esta herramienta que, afortunadamente, hoy ya se extendió por todas partes.

No son obras de relumbrón porque después de que comiencen a funcionar tal vez hasta nos olvidemos y se conviertan en algo natural en el entorno, pero ahí estarán atendiendo esa demanda que ya existía en muchos pueblos alejados de las grandes ciudades y que las compañías particulares no querían atender, porque no sabían si tendrían el éxito que esperaban.

Lo cierto es que la tecnología ahora es una verdadera necesidad porque al menos el internet tiene aplicación en muchas actividades y se requiere de ese sistema para mejorar la atención en los servicios y mejorar las condiciones de vida.

El Presidente llevó a cabo una gira de trabajo con este motivo por seis estados, donde sus comunidades quedaron conectadas con la modernidad.

En la visita que AMLO realizó a Cosoleacaque, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez escribió en su cuenta de Facebook lo siguiente: ¡Bienvenido presidente Andrés Manuel López Obrador a Veracruz, tierra de grandes transformaciones!

“Hoy desde Cosoleacaque llevamos a cabo el encuentro con trabajadores de la CFE: “Iluminando y comunicando México. Internet para todos”, programa que brindará servicios de telecomunicaciones, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido banda ancha e internet.

La coordinación de los gobiernos federal y estatal han permitido que Veracruz esté vigente en la modernidad y siga avanzando en materia tecnológica, como ha quedado demostrado. Más claro ni el agua.Comunidades más alejadas también tienen Internet

Por Felipe Mendiola Parra

