Cuitláhuac no le dio crédito al video anónimo

El pasado miércoles por la mañana corrió como reguero de pólvora un video de casi 25 minutos, en el que se hace una relatoría de los episodios sangrientos que han ocurrido en el estado de Veracruz y acusando que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares planeaba un “baño de sangre” para recuperar el poder político. Fue un video de Anonymous.

En esa grabación se dicen nombres y apellidos de los involucrados en acontecimientos nefastos, también menciona a algunos periodistas refiriendo sus características y exhibiendo situaciones estrictamente personales.

En la conferencia de prensa de este jueves, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez le hicieron la pregunta obligada de su opinión acerca de ese anónimo, que circuló a través de las redes sociales, pero en la pregunta no se hizo referencia a su persona, tal vez para no hacerla tan burda.

La escuchó con atención y con su estilo personal no desvió la respuesta, sino que le confirmó a la periodista la agresión verbal que ahí se hizo de su persona, donde se advierte que lo podrían asesinar.

¿Cuál video? ¿En el que dicen que me van a asesinar, a Cisneros y a la fiscal Verónica?

“Yo no le doy crédito a videos de ese tipo, las redes son abiertas y cualquiera puede decir lo que quiera y subirlo a la red. Para qué estar creyendo a las redes donde se inventan cosas, dicen que me van a matar, que van a matar a Erik, que son los Yunes que están planeando cómo irse contra nosotros, que van a matar a la fiscal, lo cual es hasta ridículo lo que plantea el video.

Sí tenemos diferencias, sin duda, con Miguel Ángel Yunes Linares y las mantengo; sé porqué lo señalo de algunas cosas, pero de ahí a que sospeche que él esté tramando algo, es otra cosa.

No tengo miedo, no tengo temor, cuando actuamos apegados al derecho y a la justicia, cuando se tiene la autoridad moral para actuar así, no hay porqué temer. El que nada debe, nada teme”.

Cuitláhuac no respondió al tema como para hacer un debate, para nada, al contario, se dijo respetuoso de las redes sociales y mencionó que no se les puede limitar y prefirió esa libertad de expresión, aunque recordó que algunas plataformas sancionan a los que no se apegan a sus reglamentos al enviar algunos mensajes.

Dijo que la policía cibernética ya realiza las investigaciones del origen de ese video como una labor de rutina y por ser un tema de seguridad, aunque él no lo solicitó, es función de esa dependencia actuar de esa forma.

Con las opiniones del gobernador, se disminuyó el interés por ese anónimo, que no es la primera vez que se ve en las redes sociales, abordando diversos temas políticos con los que tratan de despertar el morbo, pero con esta declaración todo quedó superado. Más claro ni el agua.