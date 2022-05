El caso de Marlon “N”

Marlon “N”, presunto feminicida de la joven veracruzana Monserrat Bendimes Fuentes, apareció en un video difundido en una televisora y en redes sociales. Ofrece entregarse a las autoridades a cambio de la liberación de sus padres.

El caso, como se recuerda, ocurrió en abril de 2021, en Boca del Río, Veracruz; causó preocupación, consternación y repudio.

La joven víctima de este atroz asesinato tenía 20 años de edad; se encontraba en su domicilio cuando fue brutalmente asesinada por su novio, Marlon “N”.

Tras el hecho, la Fiscalía General de Veracruz ofreció una recompensa de 250 mil pesos a quien aportara información para la captura del presunto feminicida, quien se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.

En noviembre de 2021, los padres de Marlon “N”, Jorge Ignacio y Diana Elizabeth, fueron capturados por su presunta responsabilidad en el delito de complicidad, ya que habrían ayudado a su hijo a escapar de la justicia. Se encuentran presos.

Este lunes, a través de un video enviado a una televisora, Marlon “N” ofrece entregarse a cambio de la liberación de sus padres. Dice que el hecho que provocó la muerte de Monserrat fue “un accidente”

En el video, Marlon “N” aparece barbado y con cabellera larga. Lleva un año y un mes prófugo de la justicia; escapó después de que la víctima fuera ingresada a un hospital de la zona conurbada, donde los médicos nada pudieron hacer para salvar su vida.

Diversos colectivos feministas, como Brujas del Mar, expresaron su rechazo al video del presunto feminicida: “decide salir públicamente en un medio de comunicación a través de un video donde pone condiciones a las autoridades de Veracruz para entregarse, quienes al momento han sido incapaces de presentarlo ante la justicia. Es una burla en todo sentido”.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, Verónica Hernández, emitió un comunicado en el que fija su posición sobre el video de Marlon “N”: la procuración de justicia no se negocia, ni se litiga en medios. La orden de aprehensión en contra de Marlon “N” por el presunto delito de feminicidio en agravio de Montserrat Bendimes Roldán sigue vigente y los trabajos de investigación para ubicarlo y presentarlo ante la justicia tienen un avance significativo… En este caso, como en todos aquellos en los que se atenta contra una mujer, no habrá impunidad. Reitero, no negociaremos la procuración de justicia”.

El caso, por cierto, motivó que el colectivo Brujas del Mar promoviera una ley contra el feminicidio; la llamada “Iniciativa Montse”, que retoman e impulsan la diputada Anilú Ingram y otras legisladoras locales veracruzanas.

La iniciativa, dice Ingram Vallines, se presentará al Congreso local a finales del presente mes, a efecto de que no queden impunes los feminicidios

Esa propuesta pretende reformar el Código Penal de Veracruz (Artículo 345), para que quienes ayuden a huir a un feminicida –incluyendo a familiares, parejas o amigos– sean llamados a cuentas y castigados. En pocas palabras, lo que se busca es eliminar la red de protección a feminicidas y perseguir el encubrimiento en esos casos.