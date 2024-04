Aumentan precios de materiales de la construcción, pero no desestabiliza al sector: CMIC

Boca del Río, Ver.- Si bien es cierto que algunos materiales de la construcción han registrado un incremento de precios, el delegado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Veracruz, Jorge Alardín Córdova, asegura que no pone en jaque al sector.

“Fíjate que si bien es cierto hemos sentido en últimas fechas una alza en el precio de algunos materiales básicos como por ejemplo el acero o el cemento todavía no llegamos a una situación que podamos decir de crisis”.

¿En cuánto se ha incrementado los costos en productos de la construcción en Veracruz?

El empresario, detalla que el aumento de precios en materiales ha sido de un 5 por ciento, sin embargo insiste que para el sector no es lesivo.

“Hay algunas situaciones específicas, que pudieron subir más o menos y están fluctuando, pero en promedio más o menos están todos en esos porcentajes, del cinco por ciento". dijo.

No obstante lo que sí, es que la actividad en la industria, se mantiene a la baja por la falta de inversión pública de los tres niveles de gobierno y la incertidumbre que ha generado las elecciones de este año.

“Saliendo adelante y buscándole con mucha imaginación e iniciativa las condiciones que se han presentado para el gremio de la construcción que no han sido las más favorables y en eso estamos buscando oportunidades”, admite el entrevistado.

Como ejemplo, el delegado de la CMIC en Veracruz, puso la cancelación de los once mil millones de pesos para la Conservación y Mantenimiento de Carreteras 2024 por parte del gobierno federal.

Aunque no es nuevo ese tipo de situaciones durante los procesos electorales; Alducín Córdova, dijo que no se debe normalizar, pues el mantenimiento carretero es básico y atrae más inversiones.

“Ha bajado mucho la actividad, las elecciones no solo han generado la falta de inversión pública también genera incertidumbre muchos puntos lamentables, hemos sido testigos de la cancelación de los mantenimiento en la infraestructura carretera que eran para temas básicos ni siquiera para nueva infraestructura y que esto se haya cancelado y llevado a otros rubros que imaginamos son para temas electorales o de apoyos sociales”.

“La realidad es que sí se ha resentido, lamentablemente no es que sea algo nuevo, lamentablemente hemos venido normalizando ese tipo de situaciones en las que las situaciones electorales pegan no solo a la infraestructura básica sino a las nuevas inversiones que no debería ser”, reprocha.

El empresario constructor tiene la confianza que una vez que pase las elecciones del 2 de junio, la industria de la construcción pueda estabilizarse y el precio de los materiales.