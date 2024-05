El destino es algo compartido

A muchos nos queda muy en claro que las sendas, el destino, las transformaciones vitales de un país, de una sociedad, de una familia, o de un solo individuo, dependerá de factores multidisciplinarios dentro de un contexto general.

Elementos sustanciales los hay, elementos auxiliares también; educación, cultura, deportes, tecnología, política, análisis de los procesos del desarrollo social, que involucra lo económico; al mismo tiempo la psicología, salud, filosofía, la cultura popular en general, la adaptación al cambio, pero sobre todo la tolerancia y moderación en los diversos actos humanos, que habrán de reflejarse en hechos consolidados al pasar el tiempo, es así como permanece un legado, o las diversas aportaciones en la defensa de los intereses nacionales en lo general.

Miraba mis campos de algodón, igual que un holgazán que se tira en una cómoda nube, me quise esfumar de mi realidad, e iba en un trampolín sin red, desafiando mi suerte, jugando con mi vida. Al poco tiempo me di cuenta que otros más me necesitaban, el egoísmo me había cegado, y empecé a ver la luz de la mañana, inmutable me levanté y supe que invariablemente hay que seguir luchando, hay que persistir, encausar y buscar el camino correcto dentro de nuestro propio corazón.

Uno en automático sabe lo que es el camino correcto, sin embargo le buscamos muchas alternativas ridículas a nuestra propia vida, conllevando cargas pesadas, las cuales han sido creadas por nuestra propia intransigencia. En la capital del Estado jarocho, aquí en Xalapa, persiste el adeudo histórico de la construcción y puesta en marcha de otra clínica hospital del IMSS, e insisto que es urgente el que los actuales candidatos hombres y mujeres, a los diversos cargos de elección popular se manifiesten de fingido no, no y no, que digan y se comprometan como objetivo de buen gobierno a crear la nueva clínica hospital ya referida.

Rocío Nahle, de la alianza que encabeza Morena; así como también la alianza que promueve a José Yunes por el PRI y aliados, y claro está que el partido naranja de movimiento ciudadano y sus jóvenes candidatos.

Ustedes vean que la región norte del estado está sobrepoblada, que el destino de todos viene a ser el resultado de un juicio social que no escatima en decir las verdades que se perciben para bien o mal a nuestro alrededor; no sólo el estado paternalista, pero tampoco la ausencia de la ciudadanía en la toma de decisiones se pueden soslayar y hacer a un lado, puesto que el llamado “destino común” nos ha alcanzado a todas las clases sociales, y no entiendo cómo deberá ser la democracia en un futuro cercano, ya que legitimar a los representantes públicos, reclama mucha certeza en lograr un destino compartido, en equidad y justicia, adonde nadie en teoría se quede afuera de una unidad nacionalista basada en intereses comunes, en metas participativas, en el desarrollo y la previsión social, del medio ambiente, en armonía con los diversos puntos de vista políticos, para atemperar los ánimos, y renovarnos en una pluralidad equilibrada, no exenta de fricciones, pero en la cual podamos desarrollar un “destino compartido”.

Izquierda, centro, derecha, socialismo, capitalismo, y varios más, deberán fusionarse en una maquinaria social, cultural, educativa y política mucho más congruente, dirigida a una convivencia nuclear entre los connacionales, y la búsqueda de un futuro en el ahora de México, invocando el desarrollo y la alegría de la vida.