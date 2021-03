Energía solar en Zongolica

En medio de la fuerte controversia que existe por la reforma eléctrica en el país y por el aparente desdén que el gobierno federal ha mostrado por las energías limpias, ayer me llamó la atención un tweet.

Era un tweet del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, en donde da a conocer un programa de electrificación con paneles solares en la Sierra de Zongolica, en las Altas Montañas centroveracruzanas.

"A través de paneles solares, la comunidad Zongolica, en Veracruz, contará con energía eléctrica. Un gran proyecto cuyo objetivo es llevar bienestar a sus habitantes. Conozcan el #ProyectoZongolica",dice el funcionario federal, incluyendo el link de un video reportaje: https://youtu.be/-kAthilyj9I

Según los testimonios de diversos funcionarios, la CFE está invirtiendo cerca de 10 millones de pesos para beneficiar 189 viviendas y alrededor de 800 habitantes de la Sierra de Zongolica, una región veracruzana con alta marginación.

Un dato que me resultó muy interesante es el hecho de que este proyecto es pionero en incorporar la perspectiva de género. "Con esto se busca incidir en las condiciones de vida de las mujeres que habitan en las localidades donde se instalaron los paneles solares y también nos va a permitir analizar el impacto diferenciado que tienen las obras de electrificación en el desarrollo y en el bienestar", comenta en el video Nimbe Durán Téllez, Titular de la Unidad de Género e Inclusión de la CFE.

Añade que "mediante estas acciones la CFE avanza en este objetivo de contribuir a mejorar la vida de las mujeres y las niñas en México".

"El acceso a la electricidad nos permite facilitar cómo realizamos las tareas cotidianas y esto se tiene que ver en que hagamos de manera más rápida y eficiente las labores domésticas o que tengamos más tiempo disponible para dedicarlo a estudiar o para emprender negocios o actividades que pudieran brindarnos mayores ingresos económicos y todo esto incide en nuestra autonomía y en nuestra capacidad de agencia", señaló.

A su vez, Brenda Rosas Medellín, enlace Social en Generación VI de la CFE, dijo que dentro de la parte de Distribución es importante mencionar que esta es la primera vez que se utiliza el Fondo de Electrificación Universal para celdas solares.

"Justamente coincide que nosotros estamos levantando el estudio y el Fondo lo administra ahora la CFE justo para celdas solares y así se conjuntan estos dos factores, nuestro estudio de la sociedad, fomentado por el ingeniero Carlos Morales Mar y que la CFE une este Fondo".

"Nosotros, dentro del estudio social que hemos hecho, el estudio social de género, y ambiental, tenemos nuestras propias hipótesis pero este es un primer proyecto piloto que realiza la CFE con enfoque de género".

"Entonces, creo que este será un parteaguas para que diversos procesos podamos unir nuestros conocimientos para poder recuperar el sentido social de la CFE".

"Me siento muy orgullosa, me siento muy agradecida con la Dirección que actualmente tiene la CFE por rescatar los valores y el sentido social, por hacer justicia a la gente que en el siglo XXI no tiene electrificación, es parte de nuestro proceso, es parte sustantiva la electrificación a las comunidades en extrema pobreza. Es importante atender a la población más necesitada, a los más pobres, a los más olvidados, a los indígenas, a los vulnerables, a los marginados", destaca Brenda Rosas Medellín.

