¿Qué hacemos con el INE y el Trife?

Qué irónica es a veces la vida. Nos da cada lección para enseñarnos a no equivocarnos, y sin embargo, no entendemos y volvemos a torcer el rumbo, terminando devorados por la realidad que nos cobra factura.

Viene este preámbulo por las veces que salimos a marchar para defender al Poder Judicial Federal, al INE, al Trife, de las bastardas ambiciones de Andrés Manuel López Obrador y sus huestes de desaparecerlos, o convertirlos en un apéndice del Poder Ejecutivo.

Unos en la Ciudad de México, otros en Xalapa, muchos más en sus ciudades, pero miles, centenas de miles a lo largo y ancho de la República para gritar a todo pulmón que el INE no se toca, que el Trife no se toca, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se toca, parando de esta forma la ambición del dueño de Morena de dinamitarlos, de destruirlos, de enanizarlos y convertirlos en un apéndice de sus ambiciones e intereses, y una vez logrado ese objetivo, ahora atestiguamos que de nada sirvieron todas esas movilizaciones, y tanto el Instituto como el Tribunal no meten al orden constitucional al presidente de México y le permiten no una, ni diez, sino decenas de veces que AMLO viole la ley de leyes y la reglamentaria en materia electoral, no sancionándolo como se debe, como se merece, como lo precisa la norma legal, lo que hace al Ejecutivo federal más soberbio, más prepotente, metiendo todo su poder político y económico en beneficio de su candidata Claudia Sheinbaum, así como de los candidatos (as) a gobernadores que están en campaña, y cada vez de manera más abierta, sin escrúpulos, al no existir, insisto, ni siquiera la intención de aplicarle la ley de parte de las instituciones que salimos a defenderlas, precisamente de él.

¡Que se baje la mañanera de tal día! ¡Que vuelva a bajar otra más! Y así van acordando los consejeros del INE temerosos del AMLO apoderado. Igual sucede con los magistrados del Trife.

Recuerdo una resolución de esas mismas instancias en la elección federal de 2006 cuando Vicente Fox ayudó a Calderón en su campaña electoral, y una vez elegido >haiga sido como haiga sido<, los magistrados salieron públicamente a afirmar “que el Presidente sí se había metido ilegalmente a apoyar al candidato de su partido, el PAN, lo que puso en peligro la elección -pero nomás tantito-”.

¡Qué barbaros!

Así leí en aquel año semejante resolución del Tribunal Electoral Federal en un periódico nacional en sus 8 columnas, y lo vi y escuché en los noticiarios de la radio y televisión. Y para allá van los actuales que por lo que se ve, le tienen miedo al señor López Obrador inconmensurablemente.

De nada están sirviendo las denuncias que los partidos políticos distintos a Morena y sus partidos lacayos, del Verde y el PT, están presentando, si tanto el INE como el Trife solo ordenan bajar de las redes sociales y de los portales y las páginas oficiales de la presidencia las mañaneras, donde AMLO apoya públicamente a los y las candidatas de su partido con todo el poder y la influencia que la presidencia tiene.

Es decir, admiten que el presidente de México está violando la Ley Electoral Federal, pero no lo sancionan como lo precisa el marco legal electoral. Así, ¿para qué están ocupando esos cargos? ¿Para qué sirven al país, a la patria?

La Constitución y las leyes tienen que ser observadas y aplicadas rigurosamente en todos los procesos electorales en México, de principio a fin, lo mismo a los aspirantes que a los partidos políticos y a todas las instituciones, incluido el Presidente, de parte de las autoridades electorales.

