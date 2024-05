Salgamos todos a votar

El pasado 4 de mayo fue el tercer aniversario de la tragedia de la Línea 12 del Metro, donde 26 personas perdieron la vida; a inicios de este año se cumplieron 5 años de la explosión en Tlahuelilpan, que dejó 137 muertos por la explosión de un ducto de Pemex, y así como esos desagradables eventos se dieron una serie de violentos y mortales sucesos en estos casi seis años.

Y no solo eso, este gobierno lleva más de cinco años diciendo que acabó con la corrupción, pero este gobierno ha sido el más corrupto de la historia del país, prometió que el Ejército regresaría a los cuarteles y eso no pasó; no bajó la gasolina, multiplicó la pobreza, y a meses de que concluya la mal llamada Cuarta Transformación, no tenemos el sistema de salud de Dinamarca, todo lo contrario, hay 15 millones de mexicanos sin acceso a la salud.

Es por eso que es necesario que este 2 de junio salgamos a votar sin miedo, porque no debemos olvidar que este régimen fue muy bueno para prometer, pero pésimo para cumplir lo prometido.

Este 2 de junio salgamos a votar, que nadie se quede en casa. En nuestro voto está evitar la continuidad de la Cuarta Transformación; todos juntos vamos a votar por el regreso de la alternancia democrática, y no debemos olvidar la negligencia de la Línea 12, los más de 800 mil muertos por la pandemia y que no supieron atender.

Vamos a votar sin miedo y con fuerza y corazón por México y por Veracruz, y debemos recordar en las urnas el abandono a los guerrerenses ante el paso del huracán Otis; y que nuestro voto sea por los niños con cáncer que se quedaron sin medicinas, por la división que hicieron entre los mexicanos, por la indiferencia ante las madres buscadoras, por los feminicidios, por los desaparecidos.

Este 2 de junio los mexicanos y los veracruzanos tenemos dos opciones reales. Votar por las promesas incumplidas y por quienes sembraron el miedo en todo el país, o votar por un nuevo rumbo, por el México que todos queremos.

Es tiempo de votar por el Veracruz que anhelamos, para que lo dirija un gobernador de verdad, un hombre preparado y honesto que nos garantice una verdadera prosperidad, es tiempo que nos gobierne un veracruzano de verdad.

Es tiempo que todos salgamos a votar, si queremos ganar, debemos votar, debemos defender la democracia, la pluralidad, que Morena no se adueñe del país, el próximo 2 de junio se decide el destino político del país y en las urnas nos haremos escuchar, porque el poder de la gente es mucho más grande que la gente que hoy está en el poder.

Debemos salir el próximo domingo 2 de junio por nuestra familia, por ese México en el que podamos salir a las calles tranquilos, por el México que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, por un México libre, lleno de vida, verdad, libertad y sin miedo.

*Senador por Veracruz