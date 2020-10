Gobierno fuerte fortalece a su partido

Buen día, apreciado lector. Resulta inconcebible en apariencia, como se vio en las elecciones de este pasado fin de semana, que un partido que tiene como máximo abanderado a un hombre bonachón, que siempre dice querer hacer las cosas bien, que con el respaldo popular ganó arrasadoramente la Presidencia de la República, a solo dos años de distancia no haya ganado esta vez los comicios estatales en Coahuila e Hidalgo.

Como se ve, una cosa es Andrés Manuel y otra el partido Morena. Se vio clarito cuando AMLO fundó el PRD y cuando lo dejó por sus desacuerdos internos, igualito que ahora.

En los años ochenta, cuando Veracruz con el PRI tuvo a un buen gobernador, honesto, austero, excelente servidor público que sabía lo que hacía, don Agustín Acosta Lagunes, el presidente estatal priista Yayo Gutiérrez señalaba en uno de sus admirados discursos:

“Un gobierno fuerte fortalece al partido que le dio origen”.

¿Ya vio?: “Gobierno fuerte, fortalece”, y prosigue: “…más aún cuando los gobernantes se desempeñan bien, convencida y ostensiblemente, como expresión de su partido en el poder y no al revés. Esta otra concepción, la de partido del poder, equivocada al fin y primitiva, desinstitucionaliza y priva al partido de su positivo efecto estabilizador”, apuntaba sabiamente Yayo.

Sabia virtud de conocer el tiempo. Bien advierte el viejo refrán que reza: “Si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar”, y en eso acá en Veracruz, nadie más que don Cuitláhuac García es el responsable de lo que apenas va a pasar si no modifica su actitud, su forma de llevar las cosas al ahí se va, si no impone su autoridad y empieza a gobernar escuchando a la gente que necesita escuchar.

Estos comentarios no son para buscar la confrontación; se trata de motivar la reacción, de hacer entender en realidad si los morenos buscaban el poder para servir mejor, para conducir mejor la administración del gobierno y no oponerse porque sí y que siga la pachanga; ahora es cuando deben demostrar que saben gobernar. Ya pasaron dos años y el pueblo no ve claro.

Es necesario que revisen a conciencia sus promesas de campaña y las cumplan. Cancelar la consulta por la revocación dice mucho, traicionaría los ideales de su Presidente. Veremos si lo consiguen. Que haya paz y armonía en su hogar, apreciado lector. Cuide el agua y las plantas, por favor.

