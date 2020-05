Igualdad desigual

En nuestro país, lo hemos reiterado la realidad es increíble y lo increíble se vuelve realidad; el Tribunal Electoral de Veracruz desechó el reclamo de la Sindica de Coatzacoalcos que aseguraba estar siendo víctima de violencia de género de parte del alcalde que la excluye y obstruye en el desempeño de sus atribuciones legales, al inconformarse, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, encontró que las pruebas no fueron valoradas confirmando los hechos para dejar en manos del Organismo Público Local Electoral y la Fiscalía General del Estado, las sanciones que correspondan y que podrían llegar al desafuero de Víctor Carranza Rosaldo dado que tales agresiones llevan dos años cometiéndose, acaso porque en México la igualdad de género no es una realidad vivida como desea la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet

****El dictamen seguramente habrá de incidir sobre las cuentas públicas, las adjudicaciones directas de obra pública y los depósitos a cuentas ajenas y de inversión, a las oficiales como las que la Auditoría Superior de la Federación le está requiriendo al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol y a su recientemente fallecido ex tesorero, Alfonso Morales Bustamante, del orden de los 8 millones de pesos que a dos años de haber dejado el cargo, no han podido solventar.

*** La aprobación de la reforma electoral en Veracruz abre otra herida en la sociedad que con el tiempo habrá de sanar o dejar una horrenda cicatriz pues hay quienes refieren que una ley similar en el estado de Tabasco, ya fue rechazada por la corte dado que las reformas en materia electoral competen solo a la federación y el incremento y reducción de los financiamiento a partidos políticos al congreso de la unión la reforma evidenció también, la ausencia de algunos valores morales para con los padres, los amigos y el señor presidente al romper con una de sus premisas fundamentales: la revocación del mandato y su promesa de que el pueblo pone y el pueblo quita, Ni modo, así pasa cuando sucede .

*** Con un producto de sales cuaternarias de amonio de quinta generación, Cementos Mexicanos empresa privada está limpiando y desinfectando mercados y hospitales de la ciudad para abatir el número de contagios por el Covid 19 que las autoridades no han podido atender, lo mismo que el abasto de agua que otra empresa privada, Petronas, trata de subsanar con el obsequio de cinco bombas para el funcionamiento de sus pozos

*** Para muchos resulta preocupante el crecimiento exponencial en la entidad de los casos de neumonía atípica sobre todo, porque quien encabeza el sector salud es un reconocido neumólogo pediatra que como tal debiera haber prevenido el panorama hoy desalentador que enfrenta su paciente. Con el deceso de la Doctora. Rosa Guillén en Cuichapa , asciende a ocho el personal médico muerto por contagio de Covid 19 en la atención de los pacientes en ésta región.

***En tiempos de la pandemia del coronavirus, a muchos reconforta la lectura del libro más antiguo del mundo por la aplicación de sus principios a la vida diaria que le brindan armonía, equilibrio y sanación mientras sienten que esas palabras escritas hace miles de años los conducen a caminar junto a la divinidad.