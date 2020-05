Del aprendizaje.

COATZACOALCOS VER 8 de Mayo.- En nuestro país, lo hemos reiterado la realidad es increíble, y lo increíble se vuelve realidad y es que finalmente, luego de dos meses de forcejeos, golpes bajos, dimes y diretes entre el gobierno del estado y los municipios en la estrategia de salud contra el corona virus que nos vino, como muchos males, del extranjero y que oficialmente nos ha costado hasta ahora su propagación en 73 de los 212 municipios, dejando 98 muertos con 604 casos sospechosos y 958 positivos, se están imponiendo las medidas por las que desde hace dos meses muchos ediles pugnaban; detener la movilidad, cubrebocas obligatorio, cierre de playas, etc. etc. .

*** El problema estriba en que quienes nos gobiernan no han logrado entender aún, que el diálogo es la luz de la razón y que la vida es un proceso no un resultado y en la medida en que procesamos y aprendemos de nuestras experiencias iremos descubriendo que la vida comienza a ser agradable y llena de sentido como lo sugería en su entrada el Oráculo de Delfos; “conócete a ti mismo” porque de ésa manera, conocerás a los demás.

*** La ausencia de esos conocimientos y experiencias origina que muchas entidades públicas estén recurriendo al camino más fácil la beneficencia, para hacer frente a la pandemia como en el antiguo Puerto México donde por ejemplo, han perecido por el contagio un médico y 3 enfermeros que efectuaban su labor sin las medidas ni el equipo necesario para ello que luego de dos meses y gracias al exhorto público comienza a llegar en forma de insumos para su protección y aseo.

*** La beneficencia pública también, acude al rescate de Coatzacoalcos que con un presupuesto de mil 500 millones de pesos, no había podido adquirir cinco bombas para instalarlas en los pozos de Canticas que de manera alterna abastecen a la ciudad y que mantenían sin el vital líquido a 80 mil habitantes del poniente desde que iniciara la pandemia .

*** Se exige a la población quedarse en casa ¿y el alimento? Lavarse frecuentemente las manos ¿y el agua? Y es que mientras nuestro políticos no sean sinceros con ellos mismos, no lo serán con los demás y se inventaran problemas y soluciones porque no buscan la verdad o el beneficio colectivo, sino su verdad, su beneficio. Ni modo, así pasa cuando sucede

*** La ausencia del alcalde de Minatitlán Nicolás Reyes Álvarez ya comienza a preocupar no a la población, que ni lo ve ni lo escucha sino a sus allegados que temen lo peor aunque a algunos reconforta conocer que solo se trató de uno de sus muchos traspiés y no del virus maligno.

*** El Seguro Social, reiteró en un comunicado la autosuficiencia de insumos y equipos de protección para todo su personal, en tanto que el estado hizo lo propio con nuestra economía, que goza de finanzas sanas, crecimiento y bienestar lo que ha llevado a muchos a reflexionar: si vamos también, por qué estaremos tan jodidos.