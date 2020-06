Justicia, seguridad y propiedad privada

Un gobierno no puede proteger los derechos de unos violentando los de otros; si sucede, desconoce las enormes responsabilidades que le asisten para proteger a los gobernados en su esfera de derechos esenciales, como la seguridad y la propiedad privada.

El pasado lunes 8 de junio un grupo de encapuchados, mediante actos de violencia y vandalismo, causaron graves daños y destrozos en el primer cuadro de Xalapa.

El ataque protagonizado por unas cincuenta personas, que duró poco más de media hora, tuvo como blanco no solamente comercios, recintos religiosos, sucursales bancarias o viviendas, sino también inmuebles públicos, incluso el edificio que alberga Seguridad Pública, al que solo divide una calle con el Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador.

Todo esto pasó ante la mirada de peatones y ciudadanos que corrieron a refugiarse o bajar sus cortinas para evitar ser víctimas del grupo de delincuentes (así debe llamarse a todo quien comete delitos), al que no podemos llamar “marchistas” o “manifestantes”, pues con tantos años como tengo de participar en la sociedad civil organizada, me queda claro que estos ciudadanos no eran parte de la marcha de quienes a la misma hora llevaban a cabo una protesta pacífica para exigir justicia por arbitrariedades policiacas que —refieren— acabaron con la vida de un joven hace escasos días en el cuartel San José.

No se vale que en medio del confinamiento en el que aún nos encontramos por la falta de aciertos y el exceso de yerros de quienes han tomado decisiones políticas, en lugar de científicas y de salud pública al enfrentar la epidemia, tengamos una razón más para perder la tranquilidad al sentirnos inseguros en nuestra propia casa.

¿Qué hay de los afectados?, aquellos comerciantes que tienen que enfrentar el pago de rentas cuando de sus negocios ya no sale ni para ir al día, ahora tener que reparar los destrozos sufridos en su patrimonio o quedarse con el golpe.

Y todo porque las autoridades no supieron o no pudieron reaccionar a tiempo para evitar que estos delincuentes actuaran con total impunidad a la vista de todos y sin que nadie se los impidiera, argumentando que no caerían en “provocaciones”, y que mejor cada uno de los afectados denunciaran para entonces investigar, ¡en qué lugar vivimos!

¿Pues qué no les dimos permiso para actuar en nuestro nombre, para nuestra protección, desde que asumieron su cargo todos los que actualmente nos gobiernan, no juraron acaso cumplir y hacer cumplir las leyes y su encargo?

¿En dónde queda el derecho de todos los demás a sentirnos seguros en nuestra ciudad, en dónde el respeto a la propiedad privada?

La impunidad abre siempre la puerta a la permisividad, la agresión, los abusos, la violencia y al atropello a nuestra dignidad. ¡No a la impunidad!

