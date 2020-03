La Caseta de Fortín, ¿a las Cumbres de Maltrata?

El lunes pasado, en Mixtla de Altamirano, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó —luego de reunirse con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes— que se llegó a un acuerdo para reubicar la caseta de peaje 045 de Fortín.

Aunque su promesa de campaña fue “quitarla”, ese día el gobernador dijo que se “reubicaría”, “y la vamos a mover a una zona más adelante, en una recta donde ya no hay ningún problema que esté inmiscuida alguna zona urbana”.

Además, mencionó que de igual forma ya hubo una reunión con los alcaldes de esta zona para informarles al respecto y que la carretera se ampliará a cuatro carriles, trámite que ya está en curso en la SCT.

Sin embargo, habitantes de la zona de Maltrata nos escriben para expresar su inconformidad por esta decisión que pareciera ser unilateral del mandatario veracruzano y de la SCT, quienes por cierto, a pesar de su dicho, no se han reunido con los alcaldes.

Al menos así lo hizo ver el de Maltrata, Gustavo Rosas Huerta, a través de un comunicado: “Manifestamos que el cuerpo edilicio de este Ayuntamiento no ha tenido ninguna reunión con el Gobierno del Estado, de igual forma no se ha recibido notificación u oficio alguno de este tema”.

“Como servidores públicos agendaremos una cita con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para tratar esta situación, exponiendo la incertidumbre que ha generado esta declaración. Como administración siempre buscamos el bienestar de los maltratenses”, dice el comunicado firmado el 10 de marzo de 2020, al otro día de la declaración del jefe del Ejecutivo del estado.

Quizá el munícipe lo que intentó hacer fue amarrarse el dedo o contener la inconformidad creciente, tras el anuncio del gobernador. Lo cierto es que la gente está inconforme y descontenta, como bien nos lo señalan de manera directa.

Nos exponen que en la parte alta de las Cumbres de Maltrata hay mucha delincuencia y además ya existe la caseta de Esperanza.

“A nosotros como municipio de Maltrata nos afectaría una caseta. Extraoficialmente se habla de la zona de Balastrera, en Nogales o El Encinar, que también pertenece a Nogales.

“En Maltrata no hay empleo, no hay una sola fuente de empleo. Es un municipio que sobrevive gracias, en mayor medida, a la fuerza trabajadora de hombres y mujeres que salen a trabajar a diario a otros municipios como Orizaba, Ciudad Mendoza, Río Blanco y Nogales, entre otros, y también a las remesas que envían los paisanos desde Estados Unidos.

“Entonces imagínese, no hay empleo y además nos piensan poner una caseta. Esto es completamente descabellado. Además, de por sí hay mucho accidente y a veces el flujo vehicular en las bajadas y subidas es nutrido, con esta caseta nos daría en la torre.

“No tenemos empleo, el alcalde no ha cumplido lo que ofreció en su campaña y ahora una caseta, subiría los costos de pasaje y coches”, aseveró.

A los maltratenses les llama la atención que el gobernador diga una cosa y que el alcalde lo desmienta. “¿A quién le creemos, quién dice la verdad, quién miente?”, se preguntan. Como ronda el escepticismo político, me añade: “Yo no le creo a los de mi municipio porque no han visto por el bienestar colectivo, solo por el bienestar de ellos. Pero al gobernador tampoco le creo”.

Si la caseta se instalara en Nogales, añade, el maltratense, la tierra que gobierna Guillermo Mejía Peralta, las cosas se pondrían más graves de lo que ya están, porque ahí impera la delincuencia. “Ahí hay desde talleres clandestinos de deshuesaderos, hasta paracaidistas que llegaron a los terrenos aledaños y el año pasado se registraron asaltos a automovilistas y a camiones de la ruta Maltrata-Orizaba”.

“Lo preocupante también es que ese alcalde de extracción priista es uno de los aduladores de la 4T y del gobernador”, me indican.

HERMANO DEL ALCALDE, EN EL ORFIS

Por cierto, Mateo Rosas Huerta, hermano del alcalde Gustavo Rosas Huerta, de Maltrata, fue uno de los beneficiados con un contrato para la nueva revisión de la Cuenta Pública 2018. Priista de toda su vida, refugiado en Nueva Alianza, el despacho de Mateo recibió casi medio millón de pesos del ORFIS que preside la maestra Delia González Cobos. Además de este contrato, Mateo —como el recaudador de impuestos bíblico— sería el constructor favorito del Ayuntamiento que preside su hermano. Así que todo queda en familia para que no se registren pérdidas.

Nos vemos LOS JUEVES

Correo:

valeramk@hotmail.com