La valiosa hemeroteca de Diario de Xalapa

Buen día, apreciado lector. “No intentes convencerme de torpeza, con los delirios de tu mente loca”, se podría decir civilizadamente con el poeta Salvador Díaz Mirón, a aquel que cada mañana vocifera y generaliza contra los periodistas:

A la vez, a ese señor Presidente –conste, le digo señor-podría decirle con Voltaire y Helvecio, quien sea que lo haya dicho, "no estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo", bueno, lo de la vida es discutible. En fin, toca tema.

Viene el “Día de la Libertad de Expresión”, al que siempre se identifica preferentemente con el trabajo de los periodistas. Antes, a mis diez o doce años, ser periodista era una ilusión utópica, pero persistente.

En casa, en Hidalgo 11, la vieja imprenta de linotipos, un sistema inventado por el alemán Mergenthaler “el segundo Gutemberg”, en 1914, con aquel inolvidable olor a tinta; allí hacíamos El Mensaje, de Yayo Gutiérrez.

Las notas principales del país salían de la radio, de la XEW, del noticiero de Excélsior y las del pueblo, de las que surgían en el chisme cotidiano; las que captaban Yayo y mi padre José Antonio Cadena, mi hermano Pedro el voceador estrella o Ramón Vela, el fotógrafo acayuqueño, va mi homenaje a ellos con este recuerdo. A los periodistas, disculpa “paisano” Peje, no a todos nos “maicean”. Tú, imagino, no me consta, lo hiciste con algunos en tu lucha por tu presidencia y demás cargos, aunque no lo quieras reconocer.

En la vida, este reportero y otros muchos queríamos ser periodistas de universidad, solo alcanzamos a que se nos llame “empíricos” porque nos fajamos estudiando, observando, participando en la “Universidad de la Vida”. Hoy, gracias a ti, varios pensarán no ser.

Después del seminario no pude llegar a la Facultad, pero en ese diciembre de 1976, Dios puso a dos paisanos y a Diario de Xalapa en mi camino y así gracias al también acayuqueño Germán Jiménez, El Católico, que me orientó para llegar en Xalapa, a la Casa del MOCEV, casa fundamental en mi vida, que alentó uno de los mejores rectores de la Universidad Veracruzana, don Roberto Bravo Garzón, y ya de ahí, con la recomendación oral y escrita de don Ernesto Vázquez Castellanos y luego de José Valencia Sánchez, Arturo Reyes Isidoro; la aceptación del mero mero, don Rubén Pabello Acosta, y de inmediato de don Herminio Ortiz, don Froylán Flores Cancela, don Benjamín Domínguez Olmos, don Joaquín Romero Hernández y mi principal impulsor, don Homero Guerrero Alvarado, ¡me gradué como reportero! en la mejor escuela de periodismo de entonces: Diario de Xalapa.

Allí también se graduaron entre otros, los maestros de la caricatura Helio Flores, Nicanor Juanz, Jobín, y los colegas Orlando y Román García Ortiz, Hugo López Solano, Rosa Elvira y Filiberto Vargas, nuestro director actual Víctor Murguía Velasco, Joaquín Rosas, Martha Meza, Ernesto Romero Rodríguez, Francisco Urbina, Ignacio Domínguez, Rafael Ceballos, Ignacio Márquez y José Luis Romero, entre tantos valiosos periodistas.

En esos tiempos gobernaba el PRI y el reportero de la fuente tenía que ir a reportear y a informar, no a ser cómplice, no a que lo maicearan, Presidente, no generalice, vaya.

Ahh, y ¿qué cree?, por esos tiempos también había oposición tibia como la de ahora. Entre otros recuerdos sobre todo al señorón don Indalecio Sáyago, más tarde a Miguel Angel Velasco y no se diga, al gran Heberto Castillo, todos honestos y de respeto, y a aquel siempre esforzado buen cristiano dirigente del PAN, don Rubén Efraín González López, bien atendidos por los reporteros con la difusión respectiva de su actividad, vía entrevistas o conferencias semanales.

Incluso recuerdo cuando para darles vida, el entonces gobernador Hernández Ochoa les creó aquellos famosos “diputados de partido”, antecedente de los plurinominales. Cubrí esa sesión del Congreso local, ahí donde estaba en Palacio de Gobierno. Y fue precisamente don Rubén Efraín el primer diputado panista en la historia de ese partido en Veracruz.

De todo esto están llenas las páginas de Diario de Xalapa, de su valiosa hemeroteca. Las páginas de la historia de Veracruz. Tenga paz y armonía en su hogar. Cuide el agua y las plantas.

