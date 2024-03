La visita del Presidente

Vino el presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado pasado a Xalapa, la capital veracruzana y fue recibido con el cariño de siempre de los capitalinos. “Es un honor estar con obrador”, le corearon, a su llegada al Centro Estatal de Cancerología “Doctor Miguel Dorantes Mesa” en donde entregó dos aceleradores lineales para el tratamiento de pacientes con cáncer.

Su vista fue muy discreta. Aunque la ley permite la difusión de temas que tienen que ver con servicios educativos, de salud o de protección civil en casos de emergencia, el jefe de las instituciones del país se condujo con bajo perfil, aunque claro, su presencia generó la alegría, el grito, el aplauso, la felicidad de los xalapeños que se enteraron que ahí estaba el mandatario mexicano.

En sus redes sociales, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que “Después de la reunión en el CECAN con el Presidente, nos fuimos con en el equipo de Salud Federal y del IMSS Bienestar al Centro de Distribución de medicamentos de SESVER, para que conocieran los procedimientos eficientes en la recepción y entrega de medicamentos en Veracruz”.

En las gráficas se observan los almacenes de Servicios de Salud repletos, lo que demuestra que no hay ningún tipo de desabasto y que las autoridades estatales, en coordinación con la federación, mantienen la atención en materia de salud a las y los veracruzanos. Nada que ver con los recuerdos del pasado, en donde el desabasto de medicinas era pan de cada día o lo más grave, que se aplicaba agua destilada, en lugar de quimioterapias, a niños enfermos de cáncer.

El PRESIDENTE Y LA HISTORIA

Estos hechos de los malos gobiernos del pasado inmediato, no deben olvidarse. La historia en general, como lo consignó el gran Cicerón, es “maestra de la vida” y nos enseña con mucho detalle para que quienes vivimos en el presente, no repitamos los errores del pasado.

Quizá por esta idea, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó este lunes en su tradicional conferencia mañanera, con una sección para presentar la vida y obra de personajes de la historia de México. Arrancó con la vida de don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, a quien se recuerda por iniciar la independencia y la búsqueda de la justicia.

“Vamos a empezar con la historia de México. Es que es extraordinaria, es fecunda; ahí están todas las enseñanzas y para los jóvenes va a ser muy importante. Me voy a apoyar en los textos para no improvisar y ser también más ágiles, digo, para hacer las conferencias más ágiles, que dediquemos cuando mucho 20 minutos a eso para tener tiempo para todo lo demás”, dijo el mandatario mexicano al hacer el anuncio de esta sección en La Mañanera.

El mandatario ofreció ir develando mitos de algunos personajes y hechos históricos. Citó el caso de Hidalgo e Iturbide. “Nadie se acuerda de la consumación de la Independencia porque para los mexicanos es Hidalgo, no Iturbide; es el que la inicia, no el que la consuma. (…) Iturbide lo que quería era ponerse la corona imperial, convertir a México en una monarquía. Hidalgo no, Hidalgo estaba a favor del pueblo. Entonces sobre eso vamos a ir hablando”, expuso.

En sus exposiciones vendrán José María Morelos y Pavón, Benito Juárez García, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas y Ricardo Flores Magón, entre otros. Todos ellos, personajes de gran relevancia, que lucharon con principios, con ideales, por el México que ahora disfrutamos. No hay duda, la historia es maestra de los tiempos que corren y debemos escucharla atenta, para no caer en errores del pasado.

“¿Cómo vamos a avizorar el porvenir, una sociedad mejor si no nos inspiramos en nuestra historia fecunda? ¿Cómo se avanza sin ideales, sin principios? Para todo se necesita ir en busca de un ideal, de una doctrina, en un sueño para hacerlo realidad, es una utopía: vamos a caminar. ‘No vamos a llegar’. Tú sigue caminando. Es lo que nos hace caminar, esa es la vida. Entonces sí vamos a tratar estos asuntos”, dijo el presidente. Estemos atentos.

