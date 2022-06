MC por candidatura: el canje de AMLO para Adán Augusto

Dos horas antes de escribir esta columna, y posterior a una charla entre los dos López tabasqueños, el presidente pidió a su secretario de gobernación que utilice, a la brevedad posible, sus habilidades para seducir y negociar con el hombre del momento: Dante Delgado.

AMLO considera que si MC de verdad no se junta con el resto de los opositores, el camino rumbo al 2024 estaría allanado para continuar con su transformación (como él la llama). Y es que aunque el exgobernador de Veracruz diga que no le atraen las coaliciones, (pues no le ve futuro al modelo desarrollado hasta el momento), lo cierto es que en política nada está escrito.

Lo sabe López Obrador, y por ello, comentó a su paisano que si lograba “asegurar” que Dante Delgado no se uniera con los opositores, lo consideraría seriamente como candidato a la presidencia en lugar de Sheinbaum, (y aunque tampoco podría garantizárselo al cien por ciento, sería innegable que avanzaría en dicha ruta).

Sin embargo, el trabajo para Adán Augusto López no será sencillo, pues la oferta de los opositores para MC podría robustecerse si le otorgan la posibilidad de elegir candidato, el cual saldría (en caso de ser Dante Delgado quien elija), de entre Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal (o una “fusión” de ambos para abanderado y coordinador de campaña).

Adán Augusto López sabe que no puede pedirle a MC aliarse con Morena o alguno de sus satélites, pero sí considera intentar convencerlo de ir solo, dejando por su lado a los opositores, y de esta manera, lograr la tan mencionada “pulverización del voto”, misma que sin duda beneficiaría los intereses de AMLO.

Serán las elecciones en el Estado de México y Coahuila las que acaben por definir las fuerzas políticas rumbo al 2024 (y las cosas pueden cambiar aún), sin embargo, la encomienda para Adán Augusto sería su gran oportunidad para colarse de “último minuto” en la candidatura morenista.

Aún falta tiempo y el furor que tiene MC en este momento podría disminuir, pero los opositores pondrán dos ofertas más en la mesa de los naranjas (aparte de elegir al candidato presidencial): promover la pronta salida de Alejandro Moreno de la dirigencia del PRI, y escoger a quien comande la secretaría de hacienda y crédito público.

Sobra trayecto por recorrer rumbo al 2024 y ahí están las cartas para MC, (tanto de un lado como del otro), ¿optarán por ir solos o acompañados? Deberán decantarse a tiempo, pues los dados podrían cambiar. Veremos qué ocurre.

